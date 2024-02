Diablo 4: 30 dollari per le colorazioni dei portali, La comunità non ha gradito

Diablo 4 è di nuovo al centro di una forte polemica per le sue microtrasnsazioni. Per inciso, in questo caso si parla di spendere 30 dollari per delle colorazioni alternative dei portali, legate alle classi dei personaggi.

Va detto che in realtà i portali del bundle non cambiano solo di colore, ma hanno anche forme diverse e che l'acquisto frutta moneta di gioco per un valore di circa 10 dollari. C'è da aggiungere che si tratta di un acquisto completamente facoltativo, che non comporta niente in termini di progressione.

Purtroppo per Blizzard, l'atmosfera intorno alle microtransazioni di Diablo 4 è diventata incandescente negli ultimi giorni, a causa di alcune tattiche di vendita, con degli oggetti a pagamento che sono stati pubblicizzati insieme a degli oggetti sbloccabili gratuitamente e, più in generale, con la Stagione 3 che non sta convincendo pienamente. I giocatori si sono quindi fatti più attenti e hanno iniziato a notare offerte come quella dei portali, davanti a cui sono rimasti increduli.