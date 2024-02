Madame Web distrutto dalla critica: pare essere il peggior cinecomic di sempre

Il film Madame Web della regista S.J. Clarkson, che ha firmato molti episodi di serie TV quali Jessica Jones o Orange is the New Black, per citarne due, non è piaciuto per niente alla critica, che lo ha stroncato in modo pesantissimo, arrivando a definirlo uno dei peggiori cinecomic di sempre, se non il peggiore in assoluto.

Il metascore di 28 non rende a sufficienza il ribrezzo provato da alcuni critici come David Fear di Rolling Store, che gli ha dato un sonoro 0, commentando: "Un disastro di livello Chernobyl che più va avanti e più sembra radioattivo. Questa svolta verso uno degli angoli più polverosi dell'allevamento di contenuti di Marvel è un vicolo cieco dall'inizio alla fine."

Lovia Gyarkye di The Globe and Mail non è stata più gentile: "Stupendamente stupido, senza mai controllare le sue facoltà, il film è una sorta di incompetenza armata, ostile e offensiva."

Manuel Betancourt di Variety ha definito Madame Web un incrocio tra la pubblicità di una bevanda gassata e il teaser trailer per dei nuovi spinoff. Austen Goslin di The A.V. Club parla di un film così preoccupato di ciò che verrà da dimenticarsi di raccontare ciò che sta accadendo in quel momento, mentre per Lisa Laman di Austin Chronicle ci troviamo di fronte a una completa perdita di tempo. Nick Schager di CNN non è così radicale, ma parla comunque di un esperimento fallito e di una specie di prologo di ciò che verrà.

C'è addirittura chi come Richard Lawson di The Daily Best, considera il film un danno per l'universo di Spider-Man di Sony, tanto è brutto.