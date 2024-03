Gearbox Entertainment ha sei giochi in sviluppo: vediamo quali potrebbero essere

Come vi abbiamo già segnalato, Gearbox Entertainment non è più parte di Embracer Group: Take-Two Interactive ha acquisito lo sviluppatore di Borderlands per una somma di 460 milioni di dollari. Nel comunicato stampa tramite il quale ha confermato l'acquisizione, la società ha rivelato che Borderlands 4 è in fase di sviluppo presso lo studio, ma questo è solo uno dei giochi in sviluppo.

Secondo Take-Two Interactive, Gearbox ha sei giochi "in varie fasi di sviluppo", di cui uno viene descritto come una "nuova entusiasmante proprietà intellettuale". Dei cinque sequel, uno è ovviamente il già citato Borderlands 4, mentre un altro è Homeworld 3, il cui lancio è previsto per maggio.