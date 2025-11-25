Spellcasters Chronicles, abbiamo provato il MOBA di Quantic Dream

Al di là dei motivi che possono aver spinto Quantic Dream a investire tempo ed energie nella realizzazione di un MOBA, se non è detto che Spellcasters Chronicles possa uscire vincitore dalla battaglia con League of Legends, certamente ha saputo sorprenderci e divertirci. Nell'ora di prova concessaci , difatti, abbiamo scoperto un gioco dal buon ritmo e caratterizzato da un gameplay che palesa promettenti potenzialità, fedele quanto basta ai canoni del genere, ma non per questo privo di personalità.

Da produzioni fortemente incentrate sulla trama, in cui l'interazione è mediamente minima, a un gioco votato al multiplayer e dal ritmo indiavolato, il salto è davvero notevole, un cambio di rotta che testimonia il desiderio dello studio di sperimentare e di uscire dalla propria zona di comfort, ma che forse cela anche la necessità di diversificare il proprio business, immettendo sul mercato un prodotto che possa generare un flusso di cassa continuo e costante.

Software house di genere, nonché promotrice di una visione artistica e ludica estremamente personale e autoriale, la squadra capitanata da David Cage ha spiazzato tutti quando, poco più di un mese fa, ha svelato l'esistenza di un titolo che intende imboccare il medesimo sentiero tracciato, e tuttora occupato dispoticamente, da League of Legends .

Eroi da equipaggiare

Le premesse narrative che fanno da sfondo a Spellcasters Chronicles non sono particolarmente originali o accattivanti. Gli dei sono scomparsi e l'unica traccia che è rimasta della loro esistenza è rappresentata dalla Fonte, energia portentosa che può essere sfruttata, attivata e modellata da stregoni, sciamani, maghi e guerrieri che, per l'appunto, prendono il nome di Spellcasters. Ogni battaglia, ogni partita, altro non è che una lotta per il controllo e il possesso della Fonte rispetto allo schieramento avversario.

Quest'incipit tutt'altro che esaltante, in linea teorica dovrebbe tuttavia inserirsi in un contesto narrativo molto particolare e, a suo modo, inedito. In base alle prestazioni dei videogiocatori di tutto il mondo, tenendo conto delle partite vinte e perse dai personaggi del gioco, la trama si adeguerà, si adatterà e si modificherà di conseguenza, dando vita ad un intreccio in qualche modo interattivo, indirettamente scelto e influenzato dai giocatori di Spellcasters Chronicles. Non saranno le scelte multiple dei personaggi dei vari Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human, siamo d'accordo, ma in qualche modo vogliamo pensare a questa caratteristica del gioco come alla firma di Quantic Dream, sopravvissuta e riproposta anche in un contesto così diverso dal solito.

Parlare della trama, tuttavia, al momento significa parlare di pure ipotesi e slogan, dal momento che la nostra prova si è concentrata sul gameplay vero e proprio, attraverso due partite che ci hanno fornito un'idea sommaria del tipo di esperienza veicolata da Spellcasters Chronicles.

I personaggi di Spellcasters Chronicles sapranno diventare iconici come quelli di League of Legends? Molto del successo del gioco di Quantic Dream passerà anche da qui

Rispetto al 5vs5 di League of Legends, la proposta di Quantic Dream riduce il numero di partecipanti a sei in totale, tre per schieramento, pur mettendo a disposizione uno scenario di discrete dimensioni, diviso in tre corsie comunicanti. L'obiettivo è lo stesso di sempre: distruggere le Lifestone avversarie, i bastioni che si ergono al termine di ciascun sentiero, conquistando o riconquistando, a seconda dell'andamento della partita, le torri che si trovano lungo il percorso e che fungono da punti nevralgici della mappa, zone contese che segnano e determinano l'avanzamento del fronte.

Ogni partita, poco a sorpresa, inizia con la selezione del proprio personaggio. Nella nostra prova erano presenti sei eroi, divisi in tre tipologie diverse: gli incantatori, che si concentrano nell'elargire bonus e malus, i conquistatori, particolarmente efficaci nell'infliggere ingenti danni con mirati attacchi ad area, i duellisti, più indicati nell'affrontare a viso aperto gli eroi dello schieramento avversario.



Non è ancora chiaro come sarà possibile sbloccare magie ed evocazioni da equipaggiare al proprio eroe

In realtà, questa divisione netta, sembra che sarà più una convenzione di genere, che un'effettiva categorizzazione a chiusura stagna dei singoli membri della rosa del gioco. Scelto il personaggio, difatti, si passa alla selezione di tutti gli incantesimi e le evocazioni che si potranno utilizzare sul campo di battaglia. Da questo punto di vista, Quantic Dream promette di dare ampissima libertà al giocatore con una cinquantina di magie disponibili al lancio del gioco e una quantità quasi infinita di possibili combinazioni. L'atteggiamento sul campo del proprio personaggio, pur vincolato a statistiche ben specifiche, sarà dunque influenzato pesantemente dal set di incantesimi ed evocazioni di cui lo doterete.

Durante la prova, tuttavia, non abbiamo avuto possibilità di scelta, dal momento che per ogni personaggio erano selezionabili solo due set di equipaggiamenti già predeterminati.