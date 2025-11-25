0

GOG lancia gli sconti del Black Friday su migliaia di giochi, compresi molti grandi classici imperdibili

Non potevano mancare gli sconti del Black Friday anche per GOG, che ha infatti fatto partire le sue promozioni questa settimana, tra giochi nuovi e grandi classici a prezzi imperdibili.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/11/2025
La copertina di Breath of Fire IV

Anche GOG ha dato il via al suo Black Friday, facendo partire sconti su migliaia di giochi nel catalogo: si tratta di circa 7.500 titoli in promozione, tra i quali ovviamente si trovano anche molti classici che possono essere acquistati per un prezzo veramente basso.

Ricordiamo che GOG ha promosso di recente anche un'interessante iniziativa di preservazione dei giochi con il GOG Preservation Program, che sta portando molti titoli storici ad essere inseriti nel suo catalogo in versione digitale e senza DRM, ovvero un sistema particolarmente funzionale all'archiviazione e mantenimento di questi giochi.

Questo consente un facile accesso a molti giochi del passato che altrimenti sarebbero difficili da recuperare o che rientrerebbero in un'area grigia fra pirateria e gestioni non ufficiali dei diritti, peraltro escludendo da questi qualsiasi DRM e gestione occulta delle licenze.

Qualche esempio interessante

Per quanto riguarda i giochi attualmente in sconto, sono davvero tanti e potete vederli direttamente su GOG a questo indirizzo, sfogliando le decine e decine di pagine di sconti attualmente in corso, che vanno dal 20 al 90% rispetto al prezzo originale.

Una scena di Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
I saldi del Black Friday su GOG sono validi da oggi per un settimana fino al mattino del 3 dicembre, dunque avete qualche giorno per poter fare mente locale su cosa acquistare.

Nel frattempo, proviamo qui a fare una selezione di alcuni titoli che possono risultare particolarmente interessanti:

  • Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition - 47,99€
  • Warhammer 40.000: Dawn of War 2 Anniversary Edition - 9€
  • Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered - 14,49€
  • Tomb Raider I-III Remastered - 11,59€
  • Disco Elysium: The Final Cut - 10€
  • System Shock - 14,01€
  • Silent Hill 2 - 35€
  • Manor Lords - 26,08€
  • RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition - 18,02€
  • Warhammer 40.000: Space Marine - 8,79€
  • Galactic Civilization 3: Ultimate Edition - 24,39€

Per quanto riguarda in particolare i titoli appartenenti al GOG Preservation Program, segnaliamo i seguenti:

  • Alpha Protocol - 13,39€
  • Anno 1404 Gold Edition - 7,49€
  • Breath of Fire 4 - 4,99€
  • Dino Crisis - 4,99€
  • Cold Fear - 11,89€
  • I Am Alive - 11,89€
  • Resident Evil 4,99€
  • Fallout New Vegas Ultimate Edition - 9,99€
  • Star Wars: Battlefront - 4,89€
  • Vampire: The Masquerade - Bloodlines - 9,19€
  • Screamer - 7,99€

Si tratta chiaramente solo di una piccola porzione dei titoli in sconto, per cui vi rimandiamo al sito ufficiale di GOG per una visione completa.

#Sconti
