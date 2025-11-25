GOG lancia gli sconti del Black Friday su migliaia di giochi, compresi molti grandi classici imperdibili

Anche GOG ha dato il via al suo Black Friday, facendo partire sconti su migliaia di giochi nel catalogo: si tratta di circa 7.500 titoli in promozione, tra i quali ovviamente si trovano anche molti classici che possono essere acquistati per un prezzo veramente basso.

Ricordiamo che GOG ha promosso di recente anche un'interessante iniziativa di preservazione dei giochi con il GOG Preservation Program, che sta portando molti titoli storici ad essere inseriti nel suo catalogo in versione digitale e senza DRM, ovvero un sistema particolarmente funzionale all'archiviazione e mantenimento di questi giochi.

Questo consente un facile accesso a molti giochi del passato che altrimenti sarebbero difficili da recuperare o che rientrerebbero in un'area grigia fra pirateria e gestioni non ufficiali dei diritti, peraltro escludendo da questi qualsiasi DRM e gestione occulta delle licenze.