La Deluxe Edition di Double Dragon Revive è in offerta su Amazon: è al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sulla Deluxe Edition di Double Dragon Revive che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 38,60€, suo minimo storico . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Double Dragon Revive segna il ritorno di una delle saghe più iconiche dell'epoca d'oro dei giochi arcade, rinnovata per conquistare una nuova generazione di giocatori senza tradire le sue radici. I fratelli Lee tornano a combattere in un mondo completamente ridisegnato, con una grafica 3D moderna che reinterpreta personaggi e nemici storici mantenendo intatto il loro carisma originale.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il cuore dell'esperienza resta il gameplay action a scorrimento orizzontale, immediato e accessibile, ma ripensato per soddisfare gli standard attuali. I controlli sono stati affinati e il bilanciamento aggiornato per offrire un sistema di combattimento fluido e appagante.

Il lavoro di Arc System Works garantisce un'esperienza capace di coinvolgere sia i neofiti, che possono entrare subito in azione, sia i veterani in cerca di profondità e precisione. Double Dragon Revive non è però un semplice button-smasher. Il gioco punta su un'azione intensa e strategica, in cui è fondamentale studiare i pattern dei nemici, scegliere il momento giusto per attaccare e sfruttare al meglio l'ambiente circostante