Arrivano le prime immagini e i requisiti minimi di Forza Horizon 6

Microsoft e Playground Games hanno pubblicato le prime immagini e i requisiti minimi di Forza Horizon 6, fresco di presentazione durante l'Xbox Developer Direct '26 che è stato trasmesso oggi e che ha mostrato per la prima volta il gameplay del nuovo episodio.
Gli screenshot offrono una panoramica piuttosto completa dell'esperienza offerta dal gioco, alternando ambientazioni urbane e rurali, fra scorci cittadini e i suggestivi paesaggi che caratterizzano lo scenario giapponese, inevitabilmente protagonista del gioco.
Non mancano ovviamente le vetture: come sappiamo ce ne saranno oltre cinquecentocinquanta al lancio e le immagini ritraggono diversi modelli, che includono brand nipponici e occidentali come Honda, Porsche, Lamborghini, BMW, Toyota, Lexus e Nissan.
In arrivo su PC e Xbox Series X|S il 19 maggio, con la versione PS5 in uscita più avanti, Forza Horizon 6 punta a imporsi come il capitolo più ricco e affascinante della serie.
I requisiti della versione PC
Annunciato lo scorso settembre, Forza Horizon 6 ha ricevuto, come detto, i requisiti minimi per quanto concerne la versione PC, che a quanto pare richiederà l'uso di un SSD e almeno 16 GB di RAM.
Forza Horizon 6, requisiti minimi
- Processore: Intel Core i5 8400, AMD Ryzen 5 1600
- Scheda video: NVIDIA GTX 1650, AMD RX 6500 XT, Intel A380 o B390
- Memoria: 16 GB di RAM
- Storage: richiesto un SSD
- Sistema operativo: Windows 10 22H2 (versione 19045)