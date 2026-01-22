0

Arrivano le prime immagini e i requisiti minimi di Forza Horizon 6

Subito dopo la presentazione nel corso dell'Xbox Developer Direct '26, Microsoft e Playground Games hanno pubblicato le prime immagini e i requisiti minimi di Forza Horizon 6.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/01/2026
Una Honda Civic in Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
News Video Immagini

Microsoft e Playground Games hanno pubblicato le prime immagini e i requisiti minimi di Forza Horizon 6, fresco di presentazione durante l'Xbox Developer Direct '26 che è stato trasmesso oggi e che ha mostrato per la prima volta il gameplay del nuovo episodio.

Gli screenshot offrono una panoramica piuttosto completa dell'esperienza offerta dal gioco, alternando ambientazioni urbane e rurali, fra scorci cittadini e i suggestivi paesaggi che caratterizzano lo scenario giapponese, inevitabilmente protagonista del gioco.

Non mancano ovviamente le vetture: come sappiamo ce ne saranno oltre cinquecentocinquanta al lancio e le immagini ritraggono diversi modelli, che includono brand nipponici e occidentali come Honda, Porsche, Lamborghini, BMW, Toyota, Lexus e Nissan.

Il trailer di presentazione di Forza Horizon 6 svela tutti i dettagli e conferma quando arriverà su PS5 Il trailer di presentazione di Forza Horizon 6 svela tutti i dettagli e conferma quando arriverà su PS5

In arrivo su PC e Xbox Series X|S il 19 maggio, con la versione PS5 in uscita più avanti, Forza Horizon 6 punta a imporsi come il capitolo più ricco e affascinante della serie.

I requisiti della versione PC

Annunciato lo scorso settembre, Forza Horizon 6 ha ricevuto, come detto, i requisiti minimi per quanto concerne la versione PC, che a quanto pare richiederà l'uso di un SSD e almeno 16 GB di RAM.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+8
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Forza Horizon 6, requisiti minimi

  • Processore: Intel Core i5 8400, AMD Ryzen 5 1600
  • Scheda video: NVIDIA GTX 1650, AMD RX 6500 XT, Intel A380 o B390
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Storage: richiesto un SSD
  • Sistema operativo: Windows 10 22H2 (versione 19045)
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Arrivano le prime immagini e i requisiti minimi di Forza Horizon 6