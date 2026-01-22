Arrivano le prime immagini e i requisiti minimi di Forza Horizon 6

Microsoft e Playground Games hanno pubblicato le prime immagini e i requisiti minimi di Forza Horizon 6, fresco di presentazione durante l'Xbox Developer Direct '26 che è stato trasmesso oggi e che ha mostrato per la prima volta il gameplay del nuovo episodio.

Gli screenshot offrono una panoramica piuttosto completa dell'esperienza offerta dal gioco, alternando ambientazioni urbane e rurali, fra scorci cittadini e i suggestivi paesaggi che caratterizzano lo scenario giapponese, inevitabilmente protagonista del gioco.

Non mancano ovviamente le vetture: come sappiamo ce ne saranno oltre cinquecentocinquanta al lancio e le immagini ritraggono diversi modelli, che includono brand nipponici e occidentali come Honda, Porsche, Lamborghini, BMW, Toyota, Lexus e Nissan.

In arrivo su PC e Xbox Series X|S il 19 maggio, con la versione PS5 in uscita più avanti, Forza Horizon 6 punta a imporsi come il capitolo più ricco e affascinante della serie.