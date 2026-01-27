1

Forza Horizon 6 è già sul podio della classifica settimanale di Steam, ARC Raiders continua il suo dominio

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/01/2026
Una gara in mezzo alla neve in Forza Horizon 6
ARC Raiders
ARC Raiders
Come ogni martedì è arrivata la classifica settimanale dei giochi e dell'hardware più venduti su Steam, stilata in base ai ricavi in dollari. ARC Raiders continua indisturbato il suo dominio, che ormai prosegue da diverse settimane. Merito della grande popolarità e dei consensi raccolti nei primi mesi dal lancio dell'extraction shooter di Embark Studios, ma anche le poche uscite di spessore tipiche del mese di gennaio hanno sicuramente aiutato.

Proseguendo troviamo il sempreverde Steam Deck al secondo posto, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Forza Horizon 6. Evidentemente quanto mostrato del nuovo gioco di corse di Playground Games durante il recente Xbox Developer Direct ha già convinto in tantissimi a procedere con il pre-acquisto nonostante manchino ancora molti mesi alla pubblicazione.

Poche sorprese nel resto della top 10

Il resto della top 10 non riserva grandi sorprese. Red Dead Redemption 2 e GTA 5 risalgono rispettivamente al sesto e settimo posto, complice la tornata di sconti sul catalogo Rockstar Games lanciata la scorsa settimana. L'unica nuova uscita di rilievo presente in classifica è Quarantine Zone: The Last Check, una sorta di Papers, Please ambientato nel mezzo di un'apocalisse zombie.

Di seguito la top 10 di Steam del 20 - 27 gennaio

  1. ARC Raiders
  2. Steam Deck
  3. Forza Horizon 6
  4. EA Sports FC 26
  5. No Rest for the Wicked
  6. Red Dead Redemption 2
  7. GTA 5
  8. Cult of the Lamb
  9. Helldivers 2
  10. Quarantine Zone: The Last Check
