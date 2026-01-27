Forza Horizon 6 è già sul podio della classifica settimanale di Steam, ARC Raiders continua il suo dominio

Come ogni martedì è arrivata la classifica settimanale dei giochi e dell'hardware più venduti su Steam, stilata in base ai ricavi in dollari. ARC Raiders continua indisturbato il suo dominio, che ormai prosegue da diverse settimane. Merito della grande popolarità e dei consensi raccolti nei primi mesi dal lancio dell'extraction shooter di Embark Studios, ma anche le poche uscite di spessore tipiche del mese di gennaio hanno sicuramente aiutato.

Proseguendo troviamo il sempreverde Steam Deck al secondo posto, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Forza Horizon 6. Evidentemente quanto mostrato del nuovo gioco di corse di Playground Games durante il recente Xbox Developer Direct ha già convinto in tantissimi a procedere con il pre-acquisto nonostante manchino ancora molti mesi alla pubblicazione.