Il primo gioco a essere chiamato "visual novel" è stato tradotto in inglese, dopo 30 anni

Shizuku non ha inventato un genere, ma è stato comunque un titolo importante per il mondo dei videogiochi: è stato il primo gioco a essere chiamato "visual novel", termine che successivamente è stato associato a un intero genere, molto attivo ancora oggi. Pubblicato originariamente su PC-98 nel 1996 (quindi esistevano già molte "visual novel", non definite tali, già sul mercato) e sviluppato da Leaf, che lo ha usato per varare la sua "Visual Novel Series", è stato tradotto in inglese da Her-Saki, giusto in tempo per il suo 30º anniversario.