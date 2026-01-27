Il primo gioco a essere chiamato "visual novel" è stato tradotto in inglese, dopo 30 anni

Shizuku non ha inventato un genere, ma è stato comunque un titolo importante per il mondo dei videogiochi: è stato il primo gioco a essere chiamato "visual novel", termine che successivamente è stato associato a un intero genere, molto attivo ancora oggi. Pubblicato originariamente su PC-98 nel 1996 (quindi esistevano già molte "visual novel", non definite tali, già sul mercato) e sviluppato da Leaf, che lo ha usato per varare la sua "Visual Novel Series", è stato tradotto in inglese da Her-Saki, giusto in tempo per il suo 30º anniversario.
Horror ed erotismo
Si tratta della prima volta che Shizuku parla una lingua diversa dal giapponese. La trama mescola horror ed erotismo. Stiamo parlando di un titolo NSFW, quindi. Da sottolineare che la versione tradotta è quella originale, non la conversione per PC del 2004.
La storia parla di uno strano caso avvenuto all'interno di una scuola giapponese. Una ragazza della classe del protagonista impazzisce, si alza di scatto dal suo banco e inizia a urlare oscenità, con il volto pieno di sangue a causa di ferite autoinferte. Sarà un altro insegnante, zio del protagonista, a chiedergli di indagare sul caso.
Come tutte le visual novel, anche Shizuku richiede di leggere, più che di interagire. Se vi interessa scaricare la traduzione, andate su GithHub.