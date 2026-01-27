2

Capcom è andata molto bene negli ultimi nove mesi, ci sono grandi speranze per Resident Evil Requiem

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/01/2026
I personaggi di Capcom

L'editore giapponese Capcom ha pubblicato i suoi risultati finanziari relativi ai primi 9 mesi dell'anno fiscale corrente, che si concluderà il 31 marzo 2026. I numeri parlano di performance complessivamente molto solide. Le vendite nette risultano in crescita del 30% su base annua, mentre l'utile operativo è cresciuto addirittura del 75% anno su anno, segnalando una forte crescita della redditività.

Il PC regna

La divisione Digital Contents, che comprende principalmente i videogiochi home console e PC, segue lo stesso trend positivo: le vendite sono cresciute del 30% su base annua e l'utile operativo del 58%, confermando il ruolo centrale del settore digitale nella strategia dell'azienda.

Il riepilogo dei risultati di Capcom
Il riepilogo dei risultati di Capcom

Dal punto di vista della distribuzione, il digitale domina in modo ormai assoluto: il 94,1% delle copie dei giochi vendute è in formato digitale, contro appena il 5,9% in formato fisico. Andando più sul dettaglio, il 55,1% delle unità sono state vendute in digitale su PC, il 39,0% in digitale su console, mentre il già citato 5,9% di copie fisiche sono state vendute solo su console. Come potete vedere, le copie vendute su PC sono superiori per numero anche considerando le vendite combinate di copie digitali e fisiche su console.

Geograficamente, le vendite risultano fortemente concentrate fuori dal mercato domestico: solo il 10,3% delle unità è stato venduto in Giappone, mentre l'89,7% proviene dal resto del mondo, a conferma della forte vocazione internazionale dell'editore.

Sul fronte dei singoli titoli, abbiamo già riportato i dati aggiornati delle vendite. Detto in breve, Monster Hunter Wilds continua a distinguersi come il gioco venduto più velocemente nella storia di Capcom, con 11 milioni di unità vendute in 10 mesi. Per confronto, Monster Hunter: World aveva impiegato 11 mesi per ottenere lo stesso risultato, mentre Monster Hunter Rise ne aveva richiesti 18. Grazie a questo risultato, Wilds diventa anche l'ottavo gioco più venduto di sempre di Capcom. Si è posizionato subito sopra le vendite di Devil May Cry V.

C'è da dire, che nel periodo considerato, Rise e Sunbreak hanno venduto più unità di Wilds, principalmente per effetto dei forti sconti praticati dall'editore, che ha permesso di portarli a casa spendendo meno di 10€ ciascuno.

#Capcom
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Capcom è andata molto bene negli ultimi nove mesi, ci sono grandi speranze per Resident Evil Requiem