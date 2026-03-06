Capcom ha almeno un gioco non annunciato in uscita nel 2026

Capcom ha in programma almeno un altro gioco per il 2026 , non ancora annunciato. Lo si è appreso dalla sessione di domande e risposte pubblicata in occasione del suo recente resoconto finanziario , in cui vengono chieste informazioni sui programmi a breve termine della compagnia. Le risposte non svelano nulla sui progetti in corso, ma sono esplicative sulla loro esistenza.

Domande e risposte

Alla domanda: "Quali sono i principali fattori di crescita per il prossimo anno fiscale?", è stato risposto: "Forniremo i dettagli della nostra strategia per il prossimo anno fiscale al momento dell'annuncio dei risultati finanziari annuali. All'interno della divisione Digital Contents, il nostro obiettivo continua a essere sia la vendita di nuovi titoli sia quella dei titoli di catalogo. Oltre a Pragmata, nuovi titoli saranno annunciati in una data futura e continueremo le iniziative legate all'espansione delle vendite del catalogo."

Pragmata è in arrivo

Ma non finisce qui, perché alla domanda "Potreste commentare la lineup di titoli prevista per il prossimo anno fiscale?" la risposta è stata altrettanto indicativa: "Oltre a Pragmata e Onimusha: Way of the Sword, che sono già stati annunciati, vi chiediamo di attendere comunicazioni future."

In effetti il 2026 di Capcom è quantomai pieno di uscite. Pochi giorni fa è stato lanciato Resident Evil Requiem, con grandissimo successo. A breve potremo invece giocare a Pragmata e a Monster Hunter Stories 3. Sempre nel corso dell'anno arriverà Onimusha: Way of the Sword. Insomma, stiamo parlando di un editore davvero prolifico, nonostante tutte le difficoltà attuali del settore.

A questo punto non ci resta che attendere la chiusura dell'anno fiscale, che cadrà il 31 marzo 2026, con sucessivo meeting finanziario, per saperne di più.