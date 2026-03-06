Xbox Store ha avviato vari sconti, con molti giochi per Series e One al prezzo più basso di sempre

Questa settimana sono diverse le iniziative di sconti lanciate da Xbox Store in contemporanea, con molti giochi per Xbox Series X|S e One che si ritrovano al prezzo più basso di sempre in questi giorni, rendendo l'occasione alquanto propizia per un po' di shopping.
Si tratta praticamente di cinque iniziative in contemporanea, dedicate a diversi temi e publisher:
- Offerta Deep Silver and Friends
- Offerta ID@Xbox Super Saver
- Offerta 2K Weekend
- Offerta Best Rated
- Saldi e offerte di Activision
Oltre a queste, si rileva anche la presenza di numerosi sconti sui controller, che al momento possono essere acquistati dal sito Microsoft con circa il 20% di sconto per quanto riguarda diversi modelli.
Qualche esempio fra gli sconti
Per avere un'idea più precisa della situazione vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata agli sconti attivi su Xbox Store, che consente poi di accedere agli elenchi completi dei giochi scontati.
Trattandosi di centinaia di giochi, ci limitiamo qui a segnalare alcuni casi particolarmente interessanti, sia per la notorietà dei giochi che per il fatto di trovarsi a prezzi decisamente allettanti.
Per quanto riguarda i giochi al prezzo "più basso di sempre" (almeno tra quelli registrati su Xbox Store) segnaliamo i seguenti:
- Assassin's Creed Shadows - 39,99€
- Batman: Return to Arkham - 4,99€
- Battlefield 6 - 47,99€
- Borderlands 4 - 55,99€
- Call of Duty: Black Ops 7 Vault Edition - 82,49€
- EA Sports FC 26 - 23,99€
- High on Life - 13,99€
- Hogwarts Legacy - 11,24€
- Like a ragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe - 22,49€
- Mafia: The Old Country - 39,99€
- Mortal Kombat 1 - 9,99€
- RoboCop Rogue City: Unfinished Business - 14,99€
- Shin Megami Tensei V: Vengeance Deluxe - 24,49€
- Sonic Racing: CrossWorlds - 41,99€
- Sonic x Shadow Generations Deluxe - 23,99€
- Streets of Rage 4 - 7,49€
- Tom Clancy's The Division 2 - Gold Edition - 11,99€
- Yakuza 0 Director's Cut - 34,99€
Si tratta solo di una piccola panoramica rispetto alla quantità complessiva di sconti, che sono veramente tanti, dunque vi rimandiamo a Xbox Store per avere le idee più chiare.