Songs of Conquest si espande con il DLC Rise Eternal: disponibile

Lo studio di sviluppo Lavapotion ha annunciato la disponibilità di Rise Eternal , un DLC narrativo per Songs of Conquest , un bel clone di Heroes of Might and Magic , che va a soddisfare una delle richieste più frequenti della comunità, ossia l'aggiunta di contenuti che allarghino la mitologia del gioco. Fortunatamente il prezzo è davvero accessibilissimo , visto che si parla di 5,89 euro. Non molto, considerando che parliamo di un gioco che complessivamente può durare sui vostri supporti dati anche decine di ore.

I contenuti aggiuntivi

Per quanto riguarda i contenuti che vengono aggiunti al gioco base, si parla di: "Un nuovo Branditore. Nuove ricerche. Nuove costruzioni. Nuovi artefatti. Nuove abilità. Tutto incentrato sul lato non morto della Baronia di Loth. Vestirete i panni marci di Kastus Maal, un ex ricercatore della Società Nonvista." In verità non parliamo di un personaggio completamente nuovo, perché lo avete già incontrato in passato. Era uno dei negromanti al servizio del Gran Spettriscalco Wiesh durante la battaglia di Grey Tor alla fine della mappa della campagna 4 di Arleon. "È morto lì; in realtà, siete stati proprio voi a ucciderlo. Ma a quanto pare questo non gli ha impedito di tornare in servizio."

Rise Eternal inizia con Kastus che esce dalla tomba e torna a casa per scoprire che le forze dei Faey, sotto lo stendardo degli Stoutheart, hanno occupato quella che un tempo era la sua terra. Il villaggio è bruciato, ma che fine ha fatto la sua famiglia? Spetta al giocatore di scoprirlo nel corso di quattro missioni collegate. Saprete così cosa è successo alla Baronia di Loth dopo la vittoria di Cecilia. Lavorerete insieme ad altri Branditori di Loth, respingerete coloro che hanno messo il vostro popolo in catene e scoprirete di più su come la Società Nonvista continua a lottare per il ritorno dei bei vecchi tempi.

Kastus introduce anche una nuova abilità: Convoca i fedeli, che aggiunge costantemente Redivivi alle proprie fila. Lo studio di sviluppo ha specificato di essersi concentrato soprattutto sul miglioramento della negromanzia.

Parlando di numeri, l'espansione dura circa dieci ore, che per il prezzo a cui viene proposta sono ottime.

Gli sviluppatori avvertono anche che: "Rise Eternal non è progettato per offrire un'esperienza perfettamente bilanciata. Il suo scopo è raccontare una storia. Una storia di vendetta, fede e di ciò che accade quando qualcuno rifiuta di rimanere sepolto. A volte vi sentirete inarrestabili, altre volte scapperete per avere salva la vostra non vita. È così che funziona la negromanzia."

Non vi resta che andare su Steam e decidere se acquistare o meno Rise Eternal.