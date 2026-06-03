Toy Story 3 torna con la Complete Edition e c'è anche una raccolta

Atari e Digital Eclipse hanno annunciato Toy Story 3 Complete Edition, remaster del gioco pubblicato originariamente nel 2010 e in arrivo il prossimo 15 ottobre. Nella stessa data verrà pubblicata inoltre la raccolta di classici Toy Story: Retro Roundup!

L'obiettivo di questa operazione è quello di preservare alcuni dei videogiochi più iconici legati al mondo Pixar, consentendo ai fan di lunga data di riscoprirli sulle piattaforme moderne e offrendo al tempo stesso ai nuovi giocatori la possibilità di conoscere personaggi che hanno segnato la storia del cinema e dei videogiochi.

"Con Toy Story: Retro Roundup! e Toy Story 3 Complete Edition i classici videogiochi di Toy Story sono rinati per i fan come solo Digital Eclipse è in grado di fare, con giochi aggiornati per le piattaforme moderne e supportati da contenuti extra che permettono di scoprire cosa è successo dietro le quinte", ha spiegato Ethan Stearns, Vicepresidente della divisione Games di Atari.

Tra le due novità spicca Toy Story 3 Complete Edition, che porta per la prima volta sulle piattaforme di attuale generazione la versione definitiva dell'apprezzato tie-in ispirato al film vincitore dell'Oscar.

Questa nuova edizione include anche i contenuti che in passato erano esclusivi della versione PlayStation 3, oltre a una serie di miglioramenti tecnici che comprendono grafica aggiornata, risoluzioni più elevate e prestazioni migliorate.