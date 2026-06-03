Toy Story 3 torna con la Complete Edition e c'è anche una raccolta

Atari e Digital Eclipse hanno annunciato Toy Story 3 Complete Edition, remaster del gioco pubblicato originariamente nel 2010 e in arrivo il prossimo 15 ottobre. Nella stessa data verrà pubblicata inoltre la raccolta di classici Toy Story: Retro Roundup!
L'obiettivo di questa operazione è quello di preservare alcuni dei videogiochi più iconici legati al mondo Pixar, consentendo ai fan di lunga data di riscoprirli sulle piattaforme moderne e offrendo al tempo stesso ai nuovi giocatori la possibilità di conoscere personaggi che hanno segnato la storia del cinema e dei videogiochi.
"Con Toy Story: Retro Roundup! e Toy Story 3 Complete Edition i classici videogiochi di Toy Story sono rinati per i fan come solo Digital Eclipse è in grado di fare, con giochi aggiornati per le piattaforme moderne e supportati da contenuti extra che permettono di scoprire cosa è successo dietro le quinte", ha spiegato Ethan Stearns, Vicepresidente della divisione Games di Atari.
Tra le due novità spicca Toy Story 3 Complete Edition, che porta per la prima volta sulle piattaforme di attuale generazione la versione definitiva dell'apprezzato tie-in ispirato al film vincitore dell'Oscar.
Questa nuova edizione include anche i contenuti che in passato erano esclusivi della versione PlayStation 3, oltre a una serie di miglioramenti tecnici che comprendono grafica aggiornata, risoluzioni più elevate e prestazioni migliorate.
Toy Story: Retro Roundup!
In attesa dell'uscita di Toy Story 5 al cinema, prevista per il 17 giugno, Atari e Digital Eclipse hanno dunque pensato di rilanciare le produzioni storiche legate alla saga, e oltre alla remaster di Toy Story 3 vedremo appunto l'arrivo di Toy Story: Retro Roundup!
Si tratta di una raccolta che include alcuni dei videogiochi più celebri ispirati ai film Pixar, nello specifico Toy Story (1995), Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (1999), Toy Story 2 (1999), Buzz Lightyear of Star Command (2000), Toy Story Racer (2001) e, come bonus, A Bug's Life (1998).
Il pacchetto vedrà la presenza di un ricco archivio con materiali inediti dedicati allo sviluppo dei giochi e dei film, immagini storiche e interviste esclusive dietro le quinte. Saranno presenti anche sei documentari video con figure di primo piano dell'industria, tra cui Jason Katz di Pixar, Luigi Priore di Disney & Pixar Games, Jon Burton di TT Games e l'attore Jim Hanks.
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