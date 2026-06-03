Final Fantasy VII Rebirth si aggiorna anche su PC e PS5: nuove funzioni per semplificare esplorazione e combattimenti

Square Enix ha pubblicato l'aggiornamento 1.005 di Final Fantasy VII Rebirth per PC e PlayStation 5, portando queste due versioni in paro con quelle Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S. La novità principale è quella delle "Impostazioni dei potenziamenti", un set studiato per rendere le fasi di combattimento e l'esplorazione del mondo di gioco più fluide. I giocatori possono ora scegliere di attivare punti vita (PV) e punti magia (PM) illimitati, impostare a 9.999 i danni inflitti ai nemici (funzione valida anche all'interno dei minigiochi) e sbloccare automaticamente la quantità massima per la maggior parte degli oggetti presenti nell'inventario.
Personalizzazione
Questi parametri sono completamente personalizzabili in base alle preferenze dell'utente e possono essere attivati o disattivati in qualsiasi momento direttamente dal menu delle opzioni. Come precisato dagli sviluppatori, si tratta di strumenti utili per procedere in modo più spedito non solo durante la prima run, ma anche nelle partite successive.
Per chi desidera saltare le fasi iniziali di crescita dei personaggi, la patch introduce inoltre la modalità "Nuova avventura con vantaggio". Questa funzione permette di iniziare una nuova campagna con i membri del gruppo già al livello 65 (il livello massimo previsto è il 70) e con un equipaggiamento dotato di diverse materie già potenziate.
Sul fronte tecnico, l'aggiornamento porta novità di rilievo per l'utenza PC, introducendo il supporto alla tecnologia di upscaling FSR di AMD. Questa implementazione è mirata a garantire un'elaborazione delle immagini più definita e una maggiore stabilità visiva. Completano la patch le consuete correzioni di alcuni problemi minori riscontrati nelle versioni precedenti.
A margine della pubblicazione, il team di sviluppo ha accompagnato l'aggiornamento con un breve messaggio rivolto ai giocatori: "Vi invitiamo a scaricare quest'ultima versione del gioco e a utilizzare le nuove funzioni per divertirvi con la storia di Final Fantasy VII Rebirth e un'esperienza di gioco aggiornata". Volendo, potete andare a verificare anche com'è la conversione per Nintendo Switch 2.
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