Final Fantasy VII Rebirth si aggiorna anche su PC e PS5: nuove funzioni per semplificare esplorazione e combattimenti

Square Enix ha pubblicato l'aggiornamento 1.005 di Final Fantasy VII Rebirth per PC e PlayStation 5, portando queste due versioni in paro con quelle Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S. La novità principale è quella delle "Impostazioni dei potenziamenti", un set studiato per rendere le fasi di combattimento e l'esplorazione del mondo di gioco più fluide. I giocatori possono ora scegliere di attivare punti vita (PV) e punti magia (PM) illimitati, impostare a 9.999 i danni inflitti ai nemici (funzione valida anche all'interno dei minigiochi) e sbloccare automaticamente la quantità massima per la maggior parte degli oggetti presenti nell'inventario.