Fallout 76: disponibile "Infestazioni", l'aggiornamento 68 che introduce nuove zone di combattimento

Altri elementi dell'aggiornamento

Dal punto di vista del bilanciamento, le infestazioni si adattano automaticamente al livello del giocatore. Sebbene le dinamiche degli scontri siano state pensate per dare il meglio in modalità cooperativa, le aree possono essere affrontate anche in solitaria.

Completare con successo queste zone garantisce l'accesso a ricompense di alto profilo. Sconfiggere il boss di fazione permette infatti di ottenere armi o armature leggendarie a 4 stelle, equipaggiate con modifiche specifiche legate proprio all'aggiornamento "Infestazioni". A questo si aggiunge un bottino variabile che include tappi, sostanze, statuette, riviste e altri oggetti utili.

Per accompagnare il lancio dell'aggiornamento, il team di sviluppo ha organizzato un evento per la community denominato "Protocollo P.R.O.T.E.C.T.". L'iniziativa prevede una serie di sfide che permetteranno ai giocatori di riscattare ricompense gratuite all'interno del gioco dal 7 al 15 giugno. Inoltre, dall'8 al 15 giugno, sarà possibile usufruire di una settimana di prova gratuita del servizio in abbonamento Fallout 1st. "Infestazioni" è attualmente disponibile su PC (tramite Steam), Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco base è accessibile anche all'interno dei cataloghi in abbonamento Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra.