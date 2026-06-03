Fallout 76: disponibile "Infestazioni", l'aggiornamento 68 che introduce nuove zone di combattimento

Con la pubblicazione di "Infestazioni", Fallout 76 riceve il suo sessantottesimo aggiornamento gratuito. La novità principale della patch è un sistema di invasioni dinamiche che trasforma quaranta luoghi noti dell'Appalachia in aree di combattimento ad alto rischio.
Quando una di queste zone viene "infestata", i nemici standard vengono sostituiti da un'unica fazione ostile, culminando in uno scontro con un boss dedicato. Queste alterazioni ambientali possono verificarsi contemporaneamente in diverse regioni della mappa, tra cui la Foresta, la Scissione Selvaggia, il Cumulo di Cenere, la Palude Boscosa, la Valle Tossica e la Torbiera di Mirtilli.
Altri elementi dell'aggiornamento
Dal punto di vista del bilanciamento, le infestazioni si adattano automaticamente al livello del giocatore. Sebbene le dinamiche degli scontri siano state pensate per dare il meglio in modalità cooperativa, le aree possono essere affrontate anche in solitaria.
Completare con successo queste zone garantisce l'accesso a ricompense di alto profilo. Sconfiggere il boss di fazione permette infatti di ottenere armi o armature leggendarie a 4 stelle, equipaggiate con modifiche specifiche legate proprio all'aggiornamento "Infestazioni". A questo si aggiunge un bottino variabile che include tappi, sostanze, statuette, riviste e altri oggetti utili.
Per accompagnare il lancio dell'aggiornamento, il team di sviluppo ha organizzato un evento per la community denominato "Protocollo P.R.O.T.E.C.T.". L'iniziativa prevede una serie di sfide che permetteranno ai giocatori di riscattare ricompense gratuite all'interno del gioco dal 7 al 15 giugno. Inoltre, dall'8 al 15 giugno, sarà possibile usufruire di una settimana di prova gratuita del servizio in abbonamento Fallout 1st. "Infestazioni" è attualmente disponibile su PC (tramite Steam), Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco base è accessibile anche all'interno dei cataloghi in abbonamento Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra.
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