Bethesda discute le radici americane di Fallout e loda il progetto amatoriale Fallout London

L'estetica e la cultura tipicamente statunitensi, spesso definite con il termine "Americana", rappresentano da sempre un elemento fondante dell'identità visiva e narrativa della serie Fallout . Rispondendo a una domanda sulla possibilità di vedere i futuri aggiornamenti di Fallout 76 spingersi oltre i confini degli Stati Uniti , il team di sviluppo ha confermato la volontà di mantenere il franchise legato alle sue radici geografiche e culturali.

Questioni culturali

Jon Rush ha sottolineato come questa specifica atmosfera sia imprescindibile per il gioco. "L'Americana conferisce un timbro così unico al gioco e all'atmosfera generale che, se venisse rimossa, gran parte dell'esperienza potrebbe non sembrare più Fallout", ha spiegato Rush. "Questo non significa che nell'universo di Fallout non ci siano numerose altre storie in corso nel resto del mondo al di fuori degli Stati Uniti, ma, per il modo in cui presentiamo la nostra narrativa, l'elemento Americana rimane cruciale per il nostro mondo".

A fargli eco è intervenuto Bill LaCoste, che ha evidenziato come l'assenza di dettagli ufficiali sulle altre nazioni rappresenti in realtà una scelta stilistica precisa, pensata per stimolare la creatività del pubblico. "C'è anche l'idea che i giocatori possano immaginare da soli cosa stia succedendo in altre parti del pianeta; c'è un certo mistero in questo e ci piace", ha affermato LaCoste, aggiungendo di non sapere se ci sarà mai un'espansione ufficiale oltre l'America. "Credo sia molto importante mantenere le cose così, in modo che i giocatori possano riflettere su ciò che accade nel resto del mondo e creare le loro storie, un aspetto di cui anche la community dei modder può trarre vantaggio".

Proprio a proposito dei contenuti creati dagli appassionati, Rush ha colto l'occasione per menzionare Fallout London, l'imponente mod amatoriale ambientata nel Regno Unito. "Voglio fare un ringraziamento speciale a Fallout London!", ha concluso lo sviluppatore. "È fantastico vedere le persone immaginare cosa stia accadendo in altre parti del mondo nello stesso momento. È un punto di forza di Fallout: può essere la scintilla che accende tutte queste storie nella mente delle persone, ed è bellissimo esplorarle".