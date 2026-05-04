Fallout 76 attira giocatori anche dopo anni: come è possibile? Bethesda risponde

Fallout è prima di tutto una serie di giochi di ruolo single player ma, con Fallout 76, Bethesda ha cercato di trovare una nuova strada puntando su un MMORPG. Non tutti hanno apprezzato l'idea, ma è innegabile che l'esperimento sia stato un successo.
Dopo anni, ci sono sempre nuovi giocatori che si uniscono al gioco online. Come è possibile? La risposta arriva da Bethesda.
Le parole di Bethesda sul successo di Fallout 76
Insider Gaming ha parlato con Jon Rush, Creative Director di Fallout 76, durante i BAFTA Games Awards di Londra e ha chiesto come mai, dopo otto anni di attività, il gioco di ruolo ancora attira utenti.
Il Creative Director ha quindi spiegato: "Gran parte del merito va alla meravigliosa community che anima il nostro gioco. Bethesda Game Studios ha la migliore community di tutto il settore videoludico. Le persone si approcciano a questo titolo cariche di pregiudizi derivanti da altri giochi online, e restano davvero sorprese dalle persone che incontrano in Fallout 76."
Rush ha chiuso il discorso affermando: "Tutti sono estremamente collaborativi e disponibili... non è certo quello che ci si aspetterebbe in un contesto post-apocalittico. La community è stata un elemento fondamentale di tutto questo successo."
L'idea quindi è che non solo il gioco è di qualità (questo possiamo darlo per scontato) ma soprattutto i videogiocatori già presenti nel gioco rendono piacevole l'esperienza per i nuovi utenti, qualcosa che non si può sempre affermare per i giochi online.
In ogni caso, The Elder Scrolls 6 tornerà allo "stile classico di Bethesda" dopo gli esperimenti di Starfield e Fallout 76.