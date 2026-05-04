Fallout 76 attira giocatori anche dopo anni: come è possibile? Bethesda risponde

Dopo anni, ci sono sempre nuovi giocatori che si uniscono al gioco online. Come è possibile? La risposta arriva da Bethesda.

Fallout è prima di tutto una serie di giochi di ruolo single player ma, con Fallout 76 , Bethesda ha cercato di trovare una nuova strada puntando su un MMORPG. Non tutti hanno apprezzato l'idea, ma è innegabile che l'esperimento sia stato un successo .

Le parole di Bethesda sul successo di Fallout 76

Insider Gaming ha parlato con Jon Rush, Creative Director di Fallout 76, durante i BAFTA Games Awards di Londra e ha chiesto come mai, dopo otto anni di attività, il gioco di ruolo ancora attira utenti.

Il Creative Director ha quindi spiegato: "Gran parte del merito va alla meravigliosa community che anima il nostro gioco. Bethesda Game Studios ha la migliore community di tutto il settore videoludico. Le persone si approcciano a questo titolo cariche di pregiudizi derivanti da altri giochi online, e restano davvero sorprese dalle persone che incontrano in Fallout 76."

Rush ha chiuso il discorso affermando: "Tutti sono estremamente collaborativi e disponibili... non è certo quello che ci si aspetterebbe in un contesto post-apocalittico. La community è stata un elemento fondamentale di tutto questo successo."

L'idea quindi è che non solo il gioco è di qualità (questo possiamo darlo per scontato) ma soprattutto i videogiocatori già presenti nel gioco rendono piacevole l'esperienza per i nuovi utenti, qualcosa che non si può sempre affermare per i giochi online.

In ogni caso, The Elder Scrolls 6 tornerà allo "stile classico di Bethesda" dopo gli esperimenti di Starfield e Fallout 76.