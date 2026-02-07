Fallout 76: il cross-play è ancora in fase di studio presso Bethesda

"Stiamo valutando la questione e abbiamo intenzione di cercare di capire cosa comporterà per noi questo lavoro", ha dichiarato il director Jon Rush a Polygon, facendo capire che l'idea non è del tutto tramontata.

In effetti, può sembrare un po' anacronistico che un MMORPG attivo e supportato come Fallout 76 non abbia ancora il cross-play, ma il gioco è stato progettato senza questa caratteristica e il suo inserimento a posteriori si è rivelato alquanto problematico , tanto da non poter essere ancora introdotto.

Sembra proprio che Bethesda non abbia ancora fatto tramontare l'idea del cross-play per Fallout 76 , considerando che, in base a quanto riferito in una recente intervista, il team starebbe ancora valutando l'introduzione di tale funzionalità, da tanto tempo richiesta dalla community.

Sarà comunque difficile

Sebbene la possibilità del cross-play in Fallout 76 sia ancora viva, è opportuno anche aggiungere che probabilmente non è proprio una priorità per il team: "Semplicemente non rientra nei nostri piani immediati", ha infatti aggiunto il director nella medesima intervista, pur specificando che "Sappiamo che i giocatori lo desiderano".

Il problema è che Fallout 76 è stato interamente costruito senza un framework in grado di supportare il cross-play, nemmeno in un secondo momento, e aggiungerlo in seguito si è rivelato molto complicato per numerose ragioni.

"Si tratta semplicemente di enormi ostacoli tecnici che devono essere affrontati prima della pubblicazione di un aggiornamento del genere, durante lo sviluppo effettivo del prodotto", ha spiegato il produttore Bill LaCoste. "Quindi si tratterebbe di tornare indietro e adattare tutta la piattaforma per farlo, quando ci sono diversi elementi a cui i giocatori puntano", ha spiegato, aggiungendo che tra gli altri problemi ci sono anche le questioni relative a "diritti, acquisti degli account e della valuta".

Fallout 76 ha già effettuato enormi progressi ed evoluzioni nel suo lungo percorso, risolvendo molti dei problemi che erano emersi nei primi tempi all'interno del MMORPG e raggiungendo un grado di ricchezza e ampiezza notevoli a questo punto. Il mese scorso abbiamo visto l'arrivo di Sorgenti Brucianti con il ghoul della serie TV, oltre alle versioni native per PS5 e Xbox Series X e S.