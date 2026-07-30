Mistfall Hunter è disponibile da oggi anche su Game Pass, vediamo il trailer cinematografico

Annunciato durante l'Xbox Partner Preview di ottobre 2024, Mistfall Hunter è stato recentemente protagonista di un'open beta che ha consentito di capire meglio il suo particolare funzionamento.

Mistfall Hunter è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S , scaricabile direttamente anche dal catalogo di Game Pass , e il Bellring Games ci ricorda la sua uscita anche attraverso il trailer di lancio cinematografico visibile qui sotto.

RPG d'azione con elementi da estrazione

I protagonisti di Mistfall Hunter sono chiamati "Gyldhunters" e sono combattenti che si spingono a esplorare lo strano scenario della Gyldenmist, avvolto da una misteriosa nebbia: sono dunque guerrieri specializzati nella caccia agli orrori corrosi che si aggirano nella zona.

Il trailer visibile qui sopra ci fa addentrare meglio nella particolare atmosfera oscura di questo gioco di ruolo d'azione, caratterizzato da un senso di costante minaccia all'interno dell'ambientazione inquietante.

Il gioco ci porta a formare squadre da tre giocatori o anche di lanciarsi in solitaria, scegliendo la propria classe per portare a termine la quest e poi fuggire dalla nebbia per non finire preda dei suoi orrori.

Il senso di decadenza generale traspare anche dal trailer, che fa capire come i Gyldhunters si ritrovino a combattere in un ambiente ostile, un tempo glorioso ma poi corroso dal male oscuro che ha colto la zona.