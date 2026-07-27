Mistfall Hunter si prepara al lancio con un nuovo trailer del gameplay

Dopo l' annuncio all'Xbox Partner Preview di ottobre 2024, Mistfall Hunter è stato recentemente protagonista di un'open beta che ha consentito di capire meglio il suo particolare funzionamento.

Si tratta di un gioco di ruolo d'azione caratterizzato da dinamiche PvPvE in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S che presenta una meccanica molto particolare, visto che riprende elementi tipici degli extraction shooter e li inserisce in un contesto tipicamente legato agli action RPG fantasy.

Bellring Games ha pubblicato un nuovo trailer per Mistfall Hunter , ricordando che il lancio del gioco è ormai vicinissimo , essendo fissato per il 30 luglio: nel video vediamo varie scene del gameplay che illustrano qualcosa di più di questo interessante titolo.

Una situazione disperata

In Mistfall Hunter i giocatori indossano i panni di Gyldhunters e devono esplorare lo strano scenario della Gyldenmist: si tratta di guerrieri specializzati nella caccia agli orrori corrosi che si aggirano nella nebbia.

Il gameplay contiene elementi multiplayer cooperativi e PvE, richiedendo di formare squadre da tre giocatori o anche di lanciarsi in solitaria, scegliendo la propria classe per portare a termine la quest e poi fuggire prima di incappare in un mesto finale.

"Un tempo erano i Cavalieri del Regno di Gaenaria: solenni, cerimoniosi, dorati. Ora sono esiliati, relegati al Nord e bollati come 'Cavalieri Appassiti'. Le loro armature sono logore. Il loro onore è in frantumi. La loro fede no".

Questa è la descrizione che introduce al particolare mondo di Mistfall Hunter, in arrivo questa settimana su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al lancio anche direttamente nel catalogo di Game Pass.