Mistfall Hunter ha una data di uscita, annunciata in trailer per l'action RPG "a estrazione"

Bellring Games ha annunciato la data di uscita di Mistfall Hunter, il suo particolare action RPG "a estrazione", che mischia dunque gli elementi tipici dei due generi in una soluzione alquanto originale, in arrivo il 29 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Mistfall Hunter si presenta dunque come un gioco caratterizzato da una struttura alquanto composita, trattandosi di un action RPG in terza persona che è però caratterizzato anche da elementi in stile "estrazione" e PvPvE, in un'ibridazione che punta a mettere insieme meccaniche piuttosto popolari al momento.
Dopo l'annuncio all'Xbox Partner Preview di ottobre 2024 e il trailer visto all'id@Xbox lo scorso aprile, vediamo dunque un nuovo video che mostra qualcosa di più sul particolare mondo in cui ci troveremo a operare, che mischia toni fantasy con altri decisamente più cupi e quasi horror.
Finisci la missione e scappa
In Mistfall Hunter i giocatori si ritrovano nella Gyldenmist nei panni dei Gyldhunters: guerrieri specializzati nella caccia agli orrori corrosi che si aggirano nella nebbia.
Si tratta di formare squadre da tre giocatori o di lanciarsi in solitaria, scegliendo la propria classe per portare a termine la quest e poi fuggire prima che qualcosa là fuori ci catturi.
"Un tempo erano i Cavalieri del Regno di Gaenaria: solenni, cerimoniosi, dorati. Ora sono esiliati, relegati al Nord e bollati come "Cavalieri Appassiti". Le loro armature sono logore. Il loro onore è in frantumi. La loro fede no".
Bellring Games ha inoltre annunciato un'open beta che si terrà dal 14 al 22 giugno e consentirà di provare Mistfall Hunter in anteprima su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
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