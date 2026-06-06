Mistfall Hunter ha una data di uscita, annunciata in trailer per l'action RPG "a estrazione"

Dopo l' annuncio all'Xbox Partner Preview di ottobre 2024 e il trailer visto all'id@Xbox lo scorso aprile, vediamo dunque un nuovo video che mostra qualcosa di più sul particolare mondo in cui ci troveremo a operare, che mischia toni fantasy con altri decisamente più cupi e quasi horror.

Mistfall Hunter si presenta dunque come un gioco caratterizzato da una struttura alquanto composita, trattandosi di un action RPG in terza persona che è però caratterizzato anche da elementi in stile "estrazione" e PvPvE , in un'ibridazione che punta a mettere insieme meccaniche piuttosto popolari al momento.

Bellring Games ha annunciato la data di uscita di Mistfall Hunter , il suo particolare action RPG "a estrazione" , che mischia dunque gli elementi tipici dei due generi in una soluzione alquanto originale, in arrivo il 29 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Finisci la missione e scappa

In Mistfall Hunter i giocatori si ritrovano nella Gyldenmist nei panni dei Gyldhunters: guerrieri specializzati nella caccia agli orrori corrosi che si aggirano nella nebbia.

Si tratta di formare squadre da tre giocatori o di lanciarsi in solitaria, scegliendo la propria classe per portare a termine la quest e poi fuggire prima che qualcosa là fuori ci catturi.

"Un tempo erano i Cavalieri del Regno di Gaenaria: solenni, cerimoniosi, dorati. Ora sono esiliati, relegati al Nord e bollati come "Cavalieri Appassiti". Le loro armature sono logore. Il loro onore è in frantumi. La loro fede no".

Bellring Games ha inoltre annunciato un'open beta che si terrà dal 14 al 22 giugno e consentirà di provare Mistfall Hunter in anteprima su PC, PS5 e Xbox Series X|S.