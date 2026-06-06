BioEden è il nuovo gestionale in stile "cozy" di Broken Arms Games

Esplorando il mondo di BioEden avremo inoltre l'opportunità di scoprire cinque tipologie di biomi , caratterizzati da condizioni ambientali differenti e altre peculiarità di cui dovremo tenere conto.

I giochi "cozy" stanno avendo successo su Steam: un trend in crescita negli ultimi 5 anni

Broken Arms Games ha annunciato BioEden, un gestionale in stile "cozy" in cui avremo il compito di creare e gestire biomi sempre più complessi, con l'obiettivo di ripristinare specie animali ormai estinte.

Un gestionale "rilassante"

In arrivo nel corso del 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, BioEden è stato realizzato dagli autori del divertente Under Par Golf Architect, qui alle prese con un'esperienza di stampo differente.

L'interfaccia di BioEden

Ogni santuario rappresenta infatti un delicato equilibrio da mantenere: sarà necessario raccogliere e amministrare risorse, sviluppare infrastrutture sostenibili, creare habitat adatti alle diverse forme di vita e costruire una rete efficiente di energia e acqua.

L'espansione della propria comunità richiede infine pianificazione e lungimiranza: attraverso alberi di progressione e nuove tecnologie, potremo migliorare le nostre capacità, trasformando gradualmente terre desolate in ambienti rigogliosi e autosufficienti.