Sviluppato da Broken Arms Games, software house fondata da Yves Hohler ed Elisa Farinetti nel 2013, con sede ad Acqui Terme, Under Par Golf Architect è uscito il 16 aprile 2026 su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Ci sono nicchie videoludiche che sopravvivono per decenni nella memoria collettiva senza che nessuno si preoccupi di riempirle. I gestionali di golf sono una di quelle: da quando Sid Meier's SimGolf uscì nel 2002, il settore è rimasto sostanzialmente sguarnito. A distanza di più di 20 anni Under Par Golf Architect non ha la pretesa di essere l'erede del gestionale di Firaxis, ma ha il merito di provare a esplorare nuovamente questa nicchia in maniera piuttosto originale.

Costruire il campo dei propri sogni

Il fulcro del gioco è la progettazione e gestione di un circolo golfistico partendo da zero. All'avvio ci si trova davanti a un ampio appezzamento di terreno libero con un sostanzioso budget a disposizione. Da qui in poi tutto sarà nelle nostre mani, dal posizionamento del Golf Club all'ideazione di tutto il percorso, bunker, fairways e green inclusi. Le buche, ovviamente, sono il cuore pulsante dell'esperienza, oltre che la principale fonte di reddito: sarà difficile attirare nuovi soci o semplici golfisti della domenica senza un percorso interessante, in grado di intrattenere a lungo i visitatori.

Gli aspiranti Tiger Woods, però, avranno bisogno anche di servizi accessori: bagni, fontanelle, panchine, bar, ristoranti, campi di allenamento, negozi e persino piscine: creare le 18 buche migliori della regione non è solo questione di green e bunker, ma anche di come sarà piacevole trascorrere la giornata tra i nostri fairway, tra una fontanella necessaria per reintegrare i liquidi dopo un lungo par 5 e un bagno rilassante, fondamentale se la partita va per le lunghe. La gestione e il funzionamento ottimale di queste strutture, oltretutto, richiede l'assunzione di assistenti, istruttori, manovali, spazzini e giardinieri, tutte spese che a fine mese impattano sulla contabilità del club.

Per semplificare, pensate a una sorta di Two Point Hospital o Museum con al centro un Golf Club. Per creare il club perfetto non basta essere dei "semplici" architetti, ma occorre vedere tutto con gli occhi di un manager, che deve saper bilanciare le proprie ambizioni con la gestione finanziaria, in modo che la struttura sia sostenibile. Budget a parte, il gioco di Broken Arms condivide con quelli pubblicati da SEGA lo stile colorato, l'umorismo e la leggerezza generale, elementi che però non vanno ad influire sulla profondità generale.

La creazione del golf club perfetto parte dalla Golf House, ma non prescinde dagli altri servizi

Le modalità principali sono due: una sandbox, dove si lavora senza vincoli particolari scegliendo un'ambientazione tra quelle disponibili, e una modalità carriera che propone scenari progressivamente più impegnativi.

Per affrontare queste sfide abbiamo a disposizione tutta una serie di strumenti per creare tee, green, scegliere tra vari tipi di fairway e posizionare bunker, cespugli, alberi, ostacoli rocciosi e persino specchi d'acqua. Attraverso la terraformazione, oltretutto, si potranno rendere le buche più movimentate, sollevando o abbassando determinati elementi dello scenario in modo da creare ulteriore varietà. L'organizzazione di tutti questi strumenti avviene attraverso dei menù radiali, non particolarmente chiari, così come alcune operazioni non avvengono in maniera lineare come avremmo voluto, soprattutto su console. Il semplice tutorial aiuta ad apprendere le basi della gestione del proprio club, ma senza una grande interattività, se non si capisce cosa fare per arrivare al passaggio successivo, c'è il rischio di rimanere incastrati.