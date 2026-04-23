La nuova Neo Geo AES+ è in preordine su Amazon: è la replica della storica console di SNK

La nuova console Neo Geo AES+ può essere preordinata su Amazon a 199,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita ufficiale, prevista per il 12 novembre 2026. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un tuffo nel passato

Si tratta di una reimplementazione fedele alla console originale a livello hardware. Non si tratta di emulazione: la console è alimentata dagli storici chip ASIC riprogettati per replicare con precisione hardware e software orignali. Inoltre, il sistema supporta le cartucce classiche, nonché quelle di nuova produzione, quindi si tratta di un prodotto perfetto per i nostalgici e non solo. Le dimensioni sono le stesse dell'originale, così come gli accessori come joystick in stile arcade controller e joypad standard.

Neo Geo AES+

Per chi non lo sapesse, la console SNK ha fatto il suo debutto nel 1990 ed è una vera e propria icona del mondo videoludico. Tra le nuove caratteristiche troviamo output HDMI a bassa latenza a 1080p, selezione del BIOS, DIP Switch e opzioni per l'overclock. Per saperne di più, leggi il nostro articolo completo.