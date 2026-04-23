Twitch sta testando una nuova funzione per provare un gioco direttamente nel browser

Be', questa funzione è ora in lavorazione e in fase di prova.

Twitch è una piattaforma di streaming focalizzata soprattutto sul gaming e permette agli appassionati di vedere i propri streamer preferiti mentre giocano ai propri videogiochi preferiti. L'unica cosa che manca è poter direttamente provare tali videogiochi .

La novità di Twitch

Si chiama Game Lift e permette di giocare i videogiochi direttamente tramite il browser. Per ora, però, questa funzione supporta un singolo videogioco: Reanimal, ovviamente solo in versione demo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come segnalato da @zachbussey, per ora la funzionalità è limitata agli USA e al Canada, oltre che essere disponibile unicamente tramite PC Desktop. La funzionalità, secondo quanto segnalato, è "sviluppata da Amazon" ed è vista come un modo per pubblicizzare un prodotto. Inoltre, la demo funzionerebbe tramite cloud, come è ovvio visto che non c'è alcun tipo di installazione richiesta.

Una volta che la demo viene conclusa o che il giocatore la chiude, Twitch reindirizza alla pagina Steam del videogioco per spingere all'acquisto. Sebbene non ci siano informazioni a riguardo, è possibile che Twitch ottenga parte della vendita (in caso questa avvenga) oltre che un semplice compenso per la pubblicità fatta allo sviluppatore/editore.

Ovviamente dovremo vedere quanto ampio sarà il supporto degli sviluppatori a "Game Lift" e quanto bene reagiranno i giocatori. Essendo in fase di test, è anche possibile che alla fine Amazon decida di non proseguire col progetto.