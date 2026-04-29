Amazon inizia a testare l'uso di demo giocabili direttamente attraverso Twitch

Sembra che Amazon stia iniziando a testare la possibilità di fruire di demo giocabili direttamente attraverso Twitch, con una prima sperimentazione basata su una prova di 20 minuti di Reanimal, la nuova avventura horror di Tarsier Studios.
Si è trattato di un test ristretto, ma ha consentito, in sostanza, di provare 20 minuti di gioco di Reanimal interagendo direttamente attraverso Twitch, in vista di un possibile lancio di un servizio integrato di questo tipo nella piattaforma di streaming.
Considerando l'infrastruttura di server AWS di cui Amazon può disporre, in effetti il fatto di poter integrare il cloud gaming all'interno di Twitch non dovrebbe essere un gran problema tecnico e qualcosa del genere era stato già sperimentato in precedenza.
Un sistema pubblicitario integrato?
In base a quanto riferito dal giornalista Zac Bussey, il test consentiva di lanciare la demo direttamente attraverso la finestra di Twitch, con il gioco che partiva insieme a un timer a indicare la quantità di tempo massima per poter giocare.
Al termine dei 20 minuti previsti per la demo di Reanimal, nella fattispecie, il sistema rimandava direttamente alla pagina Steam del gioco per l'eventuale acquisto.
Questo chiaramente apre la porta a possibili collaborazioni e a un sistema promozionale integrato che punti a mettere in evidenza vari giochi da poter provare direttamente su Twitch e poi eventualmente acquistare su Steam.
In questo modo, si creerebbe una sorta di collegamento diretto fra lo streaming video sui giochi, la possibilità di interagire con questi giocando di fatto a demo sempre attraverso la stessa piattaforma e infine avere un collegamento diretto per l'acquisto.
Il sistema sfrutta il sistema Game Lift, che sfrutta il cloud gaming per consentire l'uso di demo all'interno di Twitch, il tutto visto come una sorta di sistema pubblicitario avanzato. Il sistema in questione era peraltro già stato annunciato nel 2016 ed è stato lanciato come Amazon GameLift Streams nel marzo 2025, espandendosi poi quest'anno ad altre regioni.