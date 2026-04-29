Quanto costerà GTA 6? Il prezzo del gioco è stato commentato dal CEO di Take-Two

Considerando che il valore associato a GTA 6 sembra sia veramente molto alto, vista la produzione colossale da cui deriva, l'affermazione non è necessariamente rassicurante sul prezzo del gioco.

Da tempo si teme che GTA 6 possa costare più del solito , vista la produzione colossale che si porta dietro , e su questo argomento l'affermazione di Zelnick si apre a diverse interpretazioni, lasciando tutto alquanto sospeso: "I consumatori pagano per il valore che portiamo loro, e il nostro lavoro e cercare di far pagare molto, molto, molto meno del valore che distribuiamo", ha riferito il CEO di Take-Two.

In occasione del suo intervento all'evento iicon a Las Vegas, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick , ha fatto dei commenti anche sul prezzo di GTA 6 e la sua campagna di marketing, in avvicinamento al lancio di quello che rappresenta il nuovo evento di maggior rilievo nel panorama videoludico.

Tutto basato sul rapporto con il valore del prodotto

"Gli utenti devono percepire il prodotto come fantastico, ma che venga anche distribuito a un prezzo commisurato con la qualità che hanno ricevuto", ha spiegato Zelnick, il quale ha anche dichiarato che i prezzi dei videogiochi non sono poi aumentati veramente, se rapportati all'inflazione generale.

Tutte affermazioni che potrebbero anche celare la volontà di lanciare GTA 6 a un prezzo un po' più alto del previsto, con riferimento comunque all'enorme valore associato al gioco, che si appresta a diventare un vero e proprio fenomeno globale.

"Quello a cui pensiamo è di produrre il più spettacolare prodotto di intrattenimento della storia", ha riferito Zelnick senza mezzi termini, "ed è una sfida inquietante", aggiungendo poi di pensare che "molte persone si daranno malate il 19 novembre", a indicare come molti si prenderanno la giornata libera per godersi il lancio di GTA 6.

Nella medesima occasione, Zelnick ha anche fatto un riferimento a un possibile seguito di L.A. Noire, che a quanto pare non è affatto escluso.