Star Trek: Shadow Frontier annunciato da Paramount e Bloober Team, in arrivo nel 2027

Paramount Games Studio e Bloober Team hanno presentato Star Trek: Shadow Frontier , un action-adventure narrativo in terza persona che unisce l'universo fantascientifico di Star Trek con i toni e le meccaniche di un thriller psicologico, genere che ha reso celebre lo studio polacco, cui dobbiamo tra gli altri The Medium e il remake di Silent Hill 2 . Il titolo debutterà nel 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC.

Star Trek in una nuova direzione

Shawn Kittelsen, senior vice president e responsabile creativo e della produzione di Paramount Games Studio, ha spiegato le ragioni della collaborazione con Bloober Team: "Ammiriamo da tempo la capacità di Bloober Team di creare esperienze immersive e ricche di atmosfera. Per Star Trek: Shadow Frontier era fondamentale collaborare con uno studio capace sia di rispettare questa eredità sia di portarla in una nuova direzione. Abbiamo piena fiducia nella loro capacità di realizzare un gioco all'altezza del nome di Star Trek, introducendo al tempo stesso qualcosa di audace e originale per la serie."

Anche il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha sottolineato l'entusiasmo del team: "Aspettavamo da tempo di poter mostrare il progetto a cui stavamo lavorando. Da appassionati di fantascienza, Star Trek ha sempre occupato un posto speciale nei nostri cuori. Unendo questa passione con ciò che sappiamo fare meglio, l'horror, abbiamo collaborato con Paramount per creare qualcosa di unico: una nuova avventura ambientata in un universo amatissimo, arricchita dalla nostra impronta. Speriamo di rendere omaggio all'eredità di Star Trek in modo rispettoso, ma anche sorprendentemente diverso."

La storia segue Ro Laren, ex tenente doppiata ancora una volta da Michelle Forbes, impegnata a salvare un vecchio amico dopo essere precipitata su un pianeta remoto dominato da una misteriosa coscienza collettiva. Nel corso dell'avventura dovrà affrontare non solo creature ostili e un ambiente estremamente pericoloso, ma anche i propri ricordi, mentre la realtà intorno a lei si deforma progressivamente.

L'esplorazione del pianeta sarà centrale nell'esperienza di gioco. I giocatori dovranno investigare i misteri del mondo alieno utilizzando gli strumenti tipici della saga come il Tricorder, utile per analizzare l'ambiente e raccogliere informazioni, e il Phaser, impiegato sia nei combattimenti sia per risolvere alcuni enigmi. Gli sviluppatori promettono un gameplay che alterna esplorazione, puzzle, combattimenti e sequenze cinematografiche, premiando osservazione, pazienza e scelte tattiche.