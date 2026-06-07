Tenebris Somnia ha una data d'uscita su PS5, Xbox Series X/S e PC, annunciata anche un'edizione fisica

New Blood Interactive e Saibot Studios hanno annunciato che il survival horror retrò Tenebris Somnia sarà disponibile dal 16 ottobre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC (Steam). È stata inoltre confermata la pubblicazione di un'edizione fisica del gioco, che sarà distribuita da Lost in Cult.

Il titolo si presenta come un survival horror ispirato ai grandi classici del genere, in particolare a Silent Hill e Resident Evil, reinterpretandone però le atmosfere attraverso uno stile grafico retrò in 2D che richiama i giochi dell'epoca 8 e 16-bit.