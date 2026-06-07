Tenebris Somnia ha una data d'uscita su PS5, Xbox Series X/S e PC, annunciata anche un'edizione fisica

New Blood Interactive e Saibot Studios hanno annunciato che il survival horror retrò Tenebris Somnia sarà disponibile dal 16 ottobre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC (Steam). È stata inoltre confermata la pubblicazione di un'edizione fisica del gioco, che sarà distribuita da Lost in Cult.
Il titolo si presenta come un survival horror ispirato ai grandi classici del genere, in particolare a Silent Hill e Resident Evil, reinterpretandone però le atmosfere attraverso uno stile grafico retrò in 2D che richiama i giochi dell'epoca 8 e 16-bit.
Sangue e pixel
Nel corso dell'avventura i giocatori dovranno esplorare ambientazioni inquietanti, affrontare creature mostruose, gestire la propria sopravvivenza e risolvere enigmi, seguendo una struttura tipica dei survival horror tradizionali, come raccontato anche nel nostro provato.
Uno degli elementi distintivi di Tenebris Somnia è rappresentato dalle sequenze narrative. Nei momenti chiave della storia, infatti, la grafica pixel art lascia spazio a filmati dal vivo interpretati da attori reali e realizzati da una troupe cinematografica professionale.
Secondo gli sviluppatori, è proprio attraverso queste scene che vengono svelati i principali misteri dell'avventura, creando un contrasto stilistico tra il gameplay retrò e una narrazione dal taglio cinematografico.
Se vi interessa, su Steam è disponibile una demo giocabile, che permette di assaggiare il titolo, in attesa della versione finale.
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