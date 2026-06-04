L’obiettivo di Nvidia è un PC "come quello di Star Trek": Huang immagina assistenti IA capaci di eseguire comandi vocali complessi

Jensen Huang ha confermato che Nvidia sta già sviluppando i futuri chip N2X e N3X dopo RTX Spark. L'obiettivo è creare computer con assistenti IA locali.

Nvidia ha confermato che RTX Spark non rappresenta un progetto isolato, ma il primo passo di una strategia a lungo termine destinata a portare l'intelligenza artificiale direttamente nei computer personali. Durante il Computex 2026 di Taipei, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha rivelato che l'azienda sta già pianificando almeno altre due generazioni di chip, denominate N2X e N3X. Secondo Huang, l'obiettivo finale è realizzare computer simili a quelli immaginati nelle saghe di fantascienza come Star Trek e il noto "R2-D2" di Star Wars, capaci di comprendere istruzioni vocali e svolgere autonomamente attività complesse.

La visione di Huang e di Nvidia tutta Il dirigente ha spiegato di lavorare da circa tre anni con Satya Nadella per costruire un futuro in cui gli utenti possano semplicemente rivolgersi al proprio PC con un comando vocale e ottenere risultati immediati. Huang ha descritto una visione in cui il computer diventa un vero assistente personale intelligente. NVIDIA RTX Spark trasforma i PC Windows in computer per agenti IA personali In futuro, secondo il CEO di Nvidia, sarà possibile chiedere al proprio laptop di modificare una presentazione, correggere documenti o completare attività anche a distanza. L'utente potrebbe inviare un semplice messaggio tramite applicazioni come WhatsApp e ricevere il lavoro completato senza dover essere fisicamente davanti al dispositivo.

Nvidia e l'esecuzione locale dell'IA Una parte importante della strategia riguarda l'esecuzione locale dell'intelligenza artificiale. Huang sostiene che utilizzare modelli IA direttamente sul computer possa risultare più conveniente rispetto al ricorso costante ai servizi cloud. Inoltre, un sistema locale avrebbe accesso immediato ai file, agli strumenti e ai dati personali presenti sul dispositivo, migliorando privacy e praticità. Al momento Nvidia non ha ancora dimostrato concretamente che la prima generazione RTX Spark sia in grado di offrire un'esperienza paragonabile a quella immaginata dal CEO. Inoltre, durante l'evento è stato inoltre confermato che l'attuale N1X avrà una variante più piccola chiamata N1 e che l'intera famiglia verrà ampliata nel tempo. Nvidia intende quindi sviluppare questa architettura per molti anni, costruendo una gamma completa di processori IA dedicati ai computer del futuro.