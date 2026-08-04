Google Pixel 11 Pro e Pro XL: nuove immagini svelano il design finale prima della presentazione

Ormai manca meno di una settimana alla presentazione ufficiale della nuova gamma di smartphone Pixel 11 . Dopo le diverse immagini trapelate negli ultimi giorni, che hanno avuto come protagonista anche il nuovo Pixel Glow, ora sono state pubblicate le prime immagini dei modelli Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL. Si tratta di materiali ufficiali che non sembrano lasciare spazio a dubbi e che ci permettono di dare uno sguardo in anteprima ai nuovi smartphone Google prima dell'evento di presentazione.

Design, fotocamere e novità

Le immagini sono state condivise ancora una volta dal noto leaker Evan Blass e si tratta, nello specifico, di materiali promozionali che questa volta hanno come protagonisti i modelli Pro e Pro XL della nuova gamma. Partiamo proprio dal Pixel 11 Pro, mostrato in questo caso nella colorazione nera. Anche su questo modello l'attenzione viene catturata dal Pixel Glow, ovvero l'indicatore LED luminoso integrato all'interno del modulo fotografico posteriore.

In questa variante il sistema appare con una colorazione blu a tinta unita, un dettaglio che potrebbe indicare la possibilità di utilizzare diverse tonalità luminose, magari in base alle notifiche ricevute o attraverso una possibile personalizzazione da parte dell'utente. Di seguito vi mostriamo le altre immagini condivise dal leaker:

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le immagini promozionali mettono in evidenza la presenza di uno zoom 120x Pro Res, un importante passo avanti rispetto allo zoom 100x disponibile sul precedente Pixel 10 Pro. Come ormai da tradizione per i dispositivi Google, anche l'intelligenza artificiale di Gemini avrà un ruolo centrale nell'esperienza d'uso quotidiana, grazie a diverse funzionalità pensate per migliorare l'interazione con lo smartphone.

Il Pixel 11 Pro XL viene invece mostrato nelle seguenti immagini e in una colorazione differente. Sfortunatamente le informazioni in merito sono molto scarse e le immagini non sono di alta qualità. In ogni caso, anche qui è presente il Pixel Glow (o HiLight).