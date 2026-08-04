Il Bundle di Magic: The Gathering Marvel Super Heroes è in promo su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Bundle di Magic: The Gathering Marvel Super Heroes. L'offerta prevede uno sconto attivo del 18% per un costo finale di 59,99€ (minimo storico) . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Magic: The Gathering Marvel Super Heroes porta l'incredibile universo Marvel all'interno del celebre gioco di carte collezionabili, permettendo ai fan di creare squadre composte dagli eroi e dai nemici più iconici dell'universo di Stan Lee . I giocatori potranno riunire i propri personaggi preferiti, dotarli di equipaggiamenti leggendari e sfruttare nuove abilità e meccaniche ispirate al mondo Marvel.

Ulteriori dettagli sul bundle

Questo bundle è pensato sia per i collezionisti sia per chi vuole vivere nuove sfide con gli amici. All'interno sono presenti 9 buste di gioco, perfette per scoprire le carte dell'espansione, costruire nuovi mazzi e ampliare la propria collezione. Ogni apertura rappresenta un'occasione per trovare personaggi, abilità e combinazioni strategiche sempre diverse.

La confezione include inoltre una speciale carta foil con illustrazione alternativa esclusiva del bundle, insieme a un pratico dado Spindown oversize. Il set comprende anche 30 carte terra Marvel Super Heroes, suddivise tra 15 versioni normali e 15 con trattamento foil brillante, con alcune caratterizzate da illustrazioni complete ricche di dettagli.