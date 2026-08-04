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Focus Entertainment ha rimosso Denuvo da Atomic Heart, tre anni e mezzo dopo l'uscita

Dopo anni e anni dalla pubblicazione, Focus Entertainment ha rimosso Denuvo da Atomic Heart, lo sparatutto in prima persona ad ambientazione sci-fi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/08/2026
Atomic Heart
Atomic Heart
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Tramite un nuovo aggiornamento, Focus Entertainment ha rimosso Denuvo dalla versione PC di Atomic Heart, lo sparatutto in prima persona di Mundfish.

Il tutto pare conseguenza diretta del fatto che la protezione di Atomic Heart è stata superata a luglio. Visto che oramai il gioco è stato piratato, non è più utile utilizzare Denuvo.

Gli effetti di Denuvo

Ricordiamo che Atomic Heart è stato pubblicato nel febbraio 2023, quindi la protezione di Denuvo è durata per oltre tre anni. Alcuni giocatori saranno felici di questa novità, visto che ora possono giocare a una versione legale dell'opera senza le limitazioni di Denuvo.

Denuvo anti-tamper è una tecnologia pensata per impedire ai pirati di accedere al gioco, ma secondo molti le prestazioni dei giochi vengono penalizzate dal software. Il produttore non è d'accordo, ovviamente, e afferma che Denuvo non ha quasi alcun tipo di effetto sull'esperienza di gioco.

Atomic Heart: Annihilation Instinct, la recensione del primo DLC Atomic Heart: Annihilation Instinct, la recensione del primo DLC

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Atomic Heart e vi ricordiamo che Atomic Heart 2 avrà elementi GDR più profondi e le scelte del giocatore avranno un peso sulla trama.

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