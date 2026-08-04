Focus Entertainment ha rimosso Denuvo da Atomic Heart, tre anni e mezzo dopo l'uscita

Il tutto pare conseguenza diretta del fatto che la protezione di Atomic Heart è stata superata a luglio. Visto che oramai il gioco è stato piratato, non è più utile utilizzare Denuvo .

Gli effetti di Denuvo

Ricordiamo che Atomic Heart è stato pubblicato nel febbraio 2023, quindi la protezione di Denuvo è durata per oltre tre anni. Alcuni giocatori saranno felici di questa novità, visto che ora possono giocare a una versione legale dell'opera senza le limitazioni di Denuvo.

Denuvo anti-tamper è una tecnologia pensata per impedire ai pirati di accedere al gioco, ma secondo molti le prestazioni dei giochi vengono penalizzate dal software. Il produttore non è d'accordo, ovviamente, e afferma che Denuvo non ha quasi alcun tipo di effetto sull'esperienza di gioco.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Atomic Heart e vi ricordiamo che Atomic Heart 2 avrà elementi GDR più profondi e le scelte del giocatore avranno un peso sulla trama.