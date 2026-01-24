Atomic Heart si espanderà ancora con il DLC "Calamity", presentato in un teaser trailer

Lo sparatutto di Mundfish è stato decisamente apprezzato da critica e pubblico, e il team russo continua ad arricchirlo in maniera costante, dimostrando un notevole attaccamento al progetto, nonostante la quantità di tempo ormai intercorsa dalla sua uscita sul mercato.

Nonostante sia uscito da quasi tre anni, Atomic Heart continua a ricevere aggiornamenti e nuovi contenuti, con il quarto DLC che arriverà a breve presentato da un nuovo trailer : vediamo dunque qualcosa di Calamity, il nuovo contenuto in arrivo per il gioco.

La conclusione della storia

Nel frattempo, Mundfish sta lavorando ad Atomic Heart 2, annunciato al Summer Game Fest l'anno scorso e destinato ad avere elementi GDR più profondi rispetto al primo capitolo, che si incentra più che altro sull'azione in stile sparatutto in prima persona.

"La calma è finita. La tempesta è alle porte", si legge nella descrizione ufficiale del video, "P-3 e il Gemello devono avventurarsi nel complesso più segreto della Struttura 3826 per affrontare CHAR-les nella battaglia che deciderà il destino del mondo. La catastrofe è inevitabile: il DLC finale n. 4 concluderà la storia del primo Atomic Heart questa primavera!"

Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona d'azione e avventura con elementi RPG ambientato nella folle utopia di un 1955 alternativo. In questo mondo utopico di meraviglie e perfezione, gli esseri umani vivevano in armonia con i loro robot fedeli e ferventi. Ma con il lancio dell'ultimo sistema di controllo dei robot, si è verificato un guasto su larga scala che ha portato allo scatenarsi di un incubo tecnologico nella Facility 3826.

Nei panni dell'agente speciale P-3, dobbiamo combattere i robot fuori controllo e scoprire la verità che si cela dietro al rapido progresso tecnologico.