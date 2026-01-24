Hytale ha ricevuto un secondo aggiornamento che porta negromanzia, scheletri e altre novità

Hytale è stato appena lanciato in accesso anticipato, ma gli sviluppatori sono in costante attività per aggiornare e migliorare il gioco, considerando che è già stato lanciato il secondo aggiornamento dall'uscita del gioco, che porta con sé negromanzia, scheletri e aggiustamenti vari.

A riferire della patch, riportando anche tutte le note che la riguardano, è lo stesso Simon Collins-Laflamme, il director e creatore di Hytale, che si è sostanzialmente incaricato di pubblicare il gioco in maniera autonoma dopo il noto abbandono di Riot Games, che si è fatta da parte a pochi mesi dal lancio rimettendo tutto nelle mani dello sviluppatore.

A quanto pare, la mossa è riuscita considerando che già l'accesso anticipato pare abbia raggiunto dei numeri davvero notevoli e il gioco continua ad essere molto seguito anche su social e piattaforme streaming.