Hytale ha ricevuto un secondo aggiornamento che porta negromanzia, scheletri e altre novità

Hytale è stato appena lanciato in accesso anticipato, ma gli sviluppatori sono in costante attività per aggiornare e migliorare il gioco, considerando che è già stato lanciato il secondo aggiornamento dall'uscita del gioco, che porta con sé negromanzia, scheletri e aggiustamenti vari.
A riferire della patch, riportando anche tutte le note che la riguardano, è lo stesso Simon Collins-Laflamme, il director e creatore di Hytale, che si è sostanzialmente incaricato di pubblicare il gioco in maniera autonoma dopo il noto abbandono di Riot Games, che si è fatta da parte a pochi mesi dal lancio rimettendo tutto nelle mani dello sviluppatore.
A quanto pare, la mossa è riuscita considerando che già l'accesso anticipato pare abbia raggiunto dei numeri davvero notevoli e il gioco continua ad essere molto seguito anche su social e piattaforme streaming.
Le novità di Hytale
L'update 2 di Hytale introduce "molte richieste da parte della community", in base a quanto riferito dagli sviluppatori, tra le quali spicca il Necromancy Grimoire, ovvero un nuovo oggetto che può essere ottenuto sconfiggendo il boss Burnt Skeleton Praetorian nella regione The Jens.
Utilizzando tale libro è possibile costruire un esercito di scheletri che emergono dalle pile di ossa nelle vicinanze e possono combattere ai nostri ordini per un certo periodo di tempo, finché non vengono sconfitti.
Gli elementi nuovi introdotti con l'aggiornamento sono davvero molti e possono essere visti nel post completo pubblicato da Collins-Laflamme, e riguardano nuovi contenuti e aggiustamenti al bilanciamento per modificare il gameplay, all'interno dell'intenso lavoro di elaborazione che ancora si prospetta per Hytale.
Solo qualche giorno fa, il gioco aveva ricevuto il primo aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG e tante correzioni, ma siamo solo all'inizio.