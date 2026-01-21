Hytale e Minecraft si fondono in crossplay grazie all'incredibile prodezza di un modder

Hytale e Minecraft sono due giochi molto vicini in termini di stile e meccaniche, ma da qui a fonderli tra loro attraverso il crossplay ne passa: eppure un modder sta lavorando all'incredibile impresa di unire di fatto i due giochi in uno stesso ambito multiplayer.
Hytale nasce in effetti come una sorta di rielaborazione di Minecraft attraverso mod, ma si è poi sviluppato come un vero e proprio gioco a parte, con diverse caratteristiche differenti, e la versione appena lanciata in accesso anticipato sembra stia attirando una notevole quantità di giocatori e attenzione.
Sono due giochi dotati di codici differenti, incentrati su strutture diverse e che dunque non dovrebbero avere punti in comune, al di là dello stile generale, eppure il modder iamcxv7 sta lavorando per unire insieme i due mondi.
Un prodigio del modding
Cosa ancora più incredibile è il fatto che iamcxv7 ha 15 anni, ed è stato capace già di imprese notevoli in precedenza come far funzionare Windows 95 all'interno di Hytale, oltre che l'immancabile Doom.
Un vero e proprio prodigio della programmazione, il modder in questione sta riuscendo a far funzionare quello che dovrebbe essere praticamente impossibile, ovvero sessioni multiplayer in crossplay tra Hytale e Minecraft.
iamcxv7 lo spiega con "semplicità", per così dire: "È solo un trucco con i Packets", ha riferito. "Si potrebbe dire che sto eseguendo un server Minecraft nella JVM di Hytale che utilizza il sistema di coordinate del mondo di Hytale (poiché è lo stesso), oltre a scattare un'istantanea del mondo di Hytale, ricostruirlo e inviarlo al client tramite Packets".
I Packets sono di fatto "pacchetti" di dati, che inviati in un certo modo consentono, a quanto pare, a utenti provenienti da due giochi diversi come Hytale e Minecraft di incontrarsi in una sorta di terra di mezzo.
Ovviamente si tratta di una costruzione ancora preliminare e fortemente instabile, ancora del tutto in lavorazione, ma già il fatto che sia praticamente possibile risulta davvero sorprendente, sebbene la somiglianza meccanica ed estetica fra i due giochi ovviamente favorisca un incontro così bizzarro.
Nel frattempo, Hytale ha ricevuto il primo aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG e tante correzioni, oltre ad aver già incassato abbastanza da finanziare i prossimi due anni di sviluppo, sancendo così il successo del lancio in accesso anticipato.