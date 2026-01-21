0

Hytale e Minecraft si fondono in crossplay grazie all'incredibile prodezza di un modder

Un giovane modder sta lavorando a quello che dovrebbe essere impossibile: il multiplayer cross-platform tra Hytale e Minecraft, attraverso una sorta di magia informatica.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/01/2026
Un'illustrazione di Hytale
Minecraft
Minecraft
Articoli News Video Immagini

Hytale e Minecraft sono due giochi molto vicini in termini di stile e meccaniche, ma da qui a fonderli tra loro attraverso il crossplay ne passa: eppure un modder sta lavorando all'incredibile impresa di unire di fatto i due giochi in uno stesso ambito multiplayer.

Hytale nasce in effetti come una sorta di rielaborazione di Minecraft attraverso mod, ma si è poi sviluppato come un vero e proprio gioco a parte, con diverse caratteristiche differenti, e la versione appena lanciata in accesso anticipato sembra stia attirando una notevole quantità di giocatori e attenzione.

Sono due giochi dotati di codici differenti, incentrati su strutture diverse e che dunque non dovrebbero avere punti in comune, al di là dello stile generale, eppure il modder iamcxv7 sta lavorando per unire insieme i due mondi.

Un prodigio del modding

Cosa ancora più incredibile è il fatto che iamcxv7 ha 15 anni, ed è stato capace già di imprese notevoli in precedenza come far funzionare Windows 95 all'interno di Hytale, oltre che l'immancabile Doom.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Un vero e proprio prodigio della programmazione, il modder in questione sta riuscendo a far funzionare quello che dovrebbe essere praticamente impossibile, ovvero sessioni multiplayer in crossplay tra Hytale e Minecraft.

Hytale potrebbe aver avuto un picco di quasi tre milioni di giocatori collegati al lancio Hytale potrebbe aver avuto un picco di quasi tre milioni di giocatori collegati al lancio

iamcxv7 lo spiega con "semplicità", per così dire: "È solo un trucco con i Packets", ha riferito. "Si potrebbe dire che sto eseguendo un server Minecraft nella JVM di Hytale che utilizza il sistema di coordinate del mondo di Hytale (poiché è lo stesso), oltre a scattare un'istantanea del mondo di Hytale, ricostruirlo e inviarlo al client tramite Packets".

I Packets sono di fatto "pacchetti" di dati, che inviati in un certo modo consentono, a quanto pare, a utenti provenienti da due giochi diversi come Hytale e Minecraft di incontrarsi in una sorta di terra di mezzo.

Ovviamente si tratta di una costruzione ancora preliminare e fortemente instabile, ancora del tutto in lavorazione, ma già il fatto che sia praticamente possibile risulta davvero sorprendente, sebbene la somiglianza meccanica ed estetica fra i due giochi ovviamente favorisca un incontro così bizzarro.

Nel frattempo, Hytale ha ricevuto il primo aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG e tante correzioni, oltre ad aver già incassato abbastanza da finanziare i prossimi due anni di sviluppo, sancendo così il successo del lancio in accesso anticipato.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Hytale e Minecraft si fondono in crossplay grazie all'incredibile prodezza di un modder