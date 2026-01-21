Hytale e Minecraft si fondono in crossplay grazie all'incredibile prodezza di un modder

Hytale e Minecraft sono due giochi molto vicini in termini di stile e meccaniche, ma da qui a fonderli tra loro attraverso il crossplay ne passa: eppure un modder sta lavorando all'incredibile impresa di unire di fatto i due giochi in uno stesso ambito multiplayer.

Hytale nasce in effetti come una sorta di rielaborazione di Minecraft attraverso mod, ma si è poi sviluppato come un vero e proprio gioco a parte, con diverse caratteristiche differenti, e la versione appena lanciata in accesso anticipato sembra stia attirando una notevole quantità di giocatori e attenzione.

Sono due giochi dotati di codici differenti, incentrati su strutture diverse e che dunque non dovrebbero avere punti in comune, al di là dello stile generale, eppure il modder iamcxv7 sta lavorando per unire insieme i due mondi.