Hytale continuerà a proporre novità incomplete con gli aggiornamenti: è la strategia migliore

Secondo gli autori di Hytale, il miglior modo per supportare il videogioco è proporre nuove funzionalità incomplete, così che siano poi i giocatori a provarle e suggerire quali miglioramenti realizzare.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/02/2026
Un porto in Hytale
Dopo meno di un mese dalla pubblicazione di Hytale, il creatore del gioco di sopravvivenza e costruzione Simon Collins-Laflamme ha sfruttato i propri profili social per ringraziare i giocatori per il supporto dato all'opera.

I soldi dei giocatori permetteranno allo studio di "accelerare", nel mentre lavora alla versione completa del videogioco.

Cosa ha detto Collins-Laflamme su Hytale

Collins-Laflamme, lo scorso anno, aveva confermato che proporre Hytale a 20 dollari in accesso anticipato (prezzo minimo, ci sono fasce superiori per chi vuole supportare il gioco) è stata una mossa rischiosa, ma ora si può affermare che ha ripagato. Il gioco ha già superato le aspettative di vendita e ora il team può investire a lungo termine e correre alcuni rischi. Più precisamente, Hypixel potrà assumere più personale (i dati più recenti parlano di 50 dipendenti a novembre).

Inoltre, Collins-Laflamme dice ai modder di non porsi limiti e di "rompere le cose che è necessario rompere". Il team, dal canto suo, continuerà a proporre nuove funzionalità in formato incompleto, una scelta che potrebbe sembrare strana ma finalizzata a permettere alla community di provarle e dire cosa deve essere fatto per migliorarle. Lo scopo del team è creare le fondamenta del gioco così da renderlo un titolo "eterno".

Ovviamente ci vorrà molto tempo per raggiungere tale risultato visto che "bene o male tutti gli aspetti del gioco hanno bisogno di grossi miglioramenti". Avete provato Hytale? Cosa ne pensate?

