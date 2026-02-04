Gli Apple M5 Pro e M5 Max saranno più freddi ed efficienti grazie al nuovo design 2.5D

I futuri chip Apple M5 Pro e M5 Max potrebbero introdurre un cambiamento tecnico rilevante destinato a migliorare prestazioni, gestione del calore ed efficienza produttiva. Secondo le indiscrezioni più recenti, Apple sarebbe pronta ad abbandonare il packaging Integrated Fan-Out (InFO) in favore di una soluzione più avanzata basata su tecnologia 2.5D, affiancata dal design SoIC-MH sviluppato da TSMC.

Il passaggio al 2.5D rappresenterebbe una svolta importante per Apple Silicon, soprattutto ora che i chip stanno diventando sempre più grandi e complessi. La tecnologia InFO è stata ideale per soluzioni sottili e orientate all'efficienza energetica, ma mostra i suoi limiti quando si parla di dissipazione del calore su SoC ad alte prestazioni.