Gli Apple M5 Pro e M5 Max saranno più freddi ed efficienti grazie al nuovo design 2.5D

Apple potrebbe adottare il packaging 2.5D per i chip M5 Pro e M5 Max, migliorando dissipazione del calore, resistenza elettrica e rese produttive.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/02/2026
Apple M5

I futuri chip Apple M5 Pro e M5 Max potrebbero introdurre un cambiamento tecnico rilevante destinato a migliorare prestazioni, gestione del calore ed efficienza produttiva. Secondo le indiscrezioni più recenti, Apple sarebbe pronta ad abbandonare il packaging Integrated Fan-Out (InFO) in favore di una soluzione più avanzata basata su tecnologia 2.5D, affiancata dal design SoIC-MH sviluppato da TSMC.

Il passaggio al 2.5D rappresenterebbe una svolta importante per Apple Silicon, soprattutto ora che i chip stanno diventando sempre più grandi e complessi. La tecnologia InFO è stata ideale per soluzioni sottili e orientate all'efficienza energetica, ma mostra i suoi limiti quando si parla di dissipazione del calore su SoC ad alte prestazioni.

I vantaggi del 2.5D per gli Apple M5 Pro e M5 Max

Con il 2.5D, Apple potrebbe ottenere una distribuzione termica più uniforme e una riduzione della resistenza elettrica, due fattori chiave per mantenere frequenze elevate sotto carichi prolungati. Un ulteriore vantaggio riguarda la produzione. Separando i blocchi principali, come CPU e GPU, Apple potrebbe testarli singolarmente prima dell'assemblaggio finale.

L'Apple M5 Max potrebbe consumare tantissima energia sotto carichi pesanti: l'allarme tra gli utenti scatta su Reddit L'Apple M5 Max potrebbe consumare tantissima energia sotto carichi pesanti: l'allarme tra gli utenti scatta su Reddit

Questo approccio permetterebbe di sostituire solo le parti difettose invece di scartare l'intero chip, aumentando le rese produttive e riducendo i costi di fabbricazione. Dal punto di vista termico, la scelta appare ancora più sensata se si considerano le temperature raggiunte dagli attuali chip di fascia alta.

Apple vuole rendere M5 Pro e M5 Max "immuni" all'eccessivo calore

Con un'architettura a più blocchi, il calore verrebbe distribuito in modo più equilibrato, migliorando la stabilità durante carichi intensi e riducendo il rischio di throttling. Questo consentirebbe ad Apple di spingere ulteriormente le prestazioni senza dover riprogettare radicalmente i sistemi di raffreddamento.

M5 Pro And M5 Max To Retain A 25D Package

Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, è probabile che anche le future generazioni, a partire dagli M6 e dai primi chip a 2 nanometri per Mac, adottino soluzioni simili. Staremo a vedere che cosa ci riserverà Cupertino in merito a questo tema. Voi che che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

