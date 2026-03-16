Samsung potrebbe lanciare monitor OLED da 24 e 39 pollici nel 2027 con la nuova tecnologia di pannelli di quarta generazione

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal settore dei display, Samsung starebbe preparando una nuova generazione di monitor OLED destinata ad arrivare sul mercato nel 2027.
Le informazioni, diffuse da fonti dell'industria e riportate da Samsung Display, suggeriscono l'introduzione di nuovi formati di schermo insieme a un importante aggiornamento tecnologico dei pannelli.
Tra le novità più interessanti ci sarebbe l'arrivo di un monitor OLED da 24 pollici, una dimensione finora poco diffusa in questo segmento. Attualmente, infatti, i monitor OLED più piccoli disponibili sul mercato partono generalmente da 27 pollici.
Samsung sarebbe al lavoro anche su di un monitor da 39 pollici
Oltre alla variante compatta, Samsung starebbe lavorando anche a un nuovo monitor OLED da 39 pollici con formato ultra-wide 21:9. Questa tipologia di schermo è sempre più apprezzata sia dai giocatori sia dai professionisti della produttività, grazie alla maggiore area di lavoro e alla possibilità di gestire più finestre contemporaneamente. Il vero salto tecnologico dovrebbe arrivare con l'introduzione dei pannelli OLED di quarta generazione.
Questi nuovi display adotteranno materiali emissivi aggiornati e un'architettura interna evoluta, con l'obiettivo di migliorare luminosità, efficienza energetica e qualità dell'immagine. Secondo le informazioni emerse, la luminosità potrebbe raggiungere livelli intorno ai 600 nit, mentre il refresh rate potrebbe arrivare fino a 240 Hz anche in risoluzione UHD, con supporto a tecnologie come DLG.
Samsung sarà attiva anche durante l'anno corrente per quanto riguarda i monitor?
Prima di questo importante aggiornamento, il 2026 dovrebbe vedere una gamma di monitor basata ancora sui pannelli OLED di seconda e terza generazione.
Durante il corso di quest'anno sono previsti modelli da 27 pollici in risoluzione QHD e UHD, versioni da 31,5 pollici UHD e diverse varianti ultra-wide, tra cui monitor da 34 pollici e un grande modello da 49 pollici con formato 32:9.
Se i rumor dovessero rivelarsi corretti, il nuovo monitor OLED da 24 pollici in particolar modo, potrebbe rappresentare uno dei prodotti più attesi del 2027, soprattutto per chi cerca un display OLED più compatto e accessibile.