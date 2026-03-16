Samsung potrebbe lanciare monitor OLED da 24 e 39 pollici nel 2027 con la nuova tecnologia di pannelli di quarta generazione

Samsung sarebbe al lavoro anche su di un monitor da 39 pollici

Oltre alla variante compatta, Samsung starebbe lavorando anche a un nuovo monitor OLED da 39 pollici con formato ultra-wide 21:9. Questa tipologia di schermo è sempre più apprezzata sia dai giocatori sia dai professionisti della produttività, grazie alla maggiore area di lavoro e alla possibilità di gestire più finestre contemporaneamente. Il vero salto tecnologico dovrebbe arrivare con l'introduzione dei pannelli OLED di quarta generazione.

Questi nuovi display adotteranno materiali emissivi aggiornati e un'architettura interna evoluta, con l'obiettivo di migliorare luminosità, efficienza energetica e qualità dell'immagine. Secondo le informazioni emerse, la luminosità potrebbe raggiungere livelli intorno ai 600 nit, mentre il refresh rate potrebbe arrivare fino a 240 Hz anche in risoluzione UHD, con supporto a tecnologie come DLG.