Samsung porta NVIDIA G-SYNC su TV OLED 2026 e monitor Odyssey per il gaming di nuova generazione

Samsung rafforza il proprio posizionamento nel gaming di fascia alta annunciando la compatibilità NVIDIA G-SYNC per la gamma TV OLED 2026 e per i nuovi monitor gaming Odyssey. L'obiettivo è chiaro: offrire un'esperienza di gioco più stabile, fluida e coinvolgente, riducendo tearing e stuttering grazie alla sincronizzazione dinamica tra GPU GeForce e pannello. La compatibilità riguarda i TV OLED S95H, S90H e S85H, oltre ai monitor Odyssey G6 di nuova generazione.
Monitor Odyssey G6: velocità estrema e controllo totale
Con i nuovi Odyssey G6, Samsung spinge in avanti il concetto di monitor competitivo. Il modello G60H introduce la tecnologia Dual Mode, che consente di passare da risoluzione QHD ad alte frequenze fino a modalità HD con refresh rate estremi, pensate per l'esport e il gioco ad altissima reattività. Il G61SH, invece, si rivolge a chi cerca un equilibrio tra prestazioni e resa visiva, grazie al pannello QD-OLED che combina contrasto elevato, colori intensi e tempi di risposta estremamente ridotti. In entrambi i casi, la compatibilità G-SYNC permette di mantenere la massima fluidità anche quando il frame rate varia rapidamente.
L'integrazione di tecnologie come HDR10+ GAMING e tempi di risposta ultra-bassi rende questi monitor adatti sia al gioco competitivo sia a esperienze più cinematiche, senza dover scendere a compromessi tra qualità dell'immagine e velocità.
Qualità d’immagine e comfort visivo senza compromessi
Anche la nuova generazione di TV OLED Samsung è stata progettata pensando al gaming su PC e console. I modelli S95H e S90H supportano frequenze di aggiornamento fino a 165 Hz, mentre S85H arriva a 120 Hz, garantendo movimenti più naturali e input lag ridotto anche nei titoli più frenetici. Alla compatibilità NVIDIA G-SYNC si affianca il supporto AMD FreeSync Premium Pro, così da offrire prestazioni stabili e coerenti in HDR su diverse piattaforme hardware.
Oltre alle prestazioni pure, Samsung punta a migliorare l'esperienza visiva complessiva. Con HDR10+ ADVANCED, la gamma OLED 2026 promette una gestione più accurata di luminosità, contrasto e colori scena per scena, valorizzando sia i giochi sia i contenuti video. La tecnologia Glare Free, applicata ai modelli di fascia più alta, riduce i riflessi ambientali senza intaccare la profondità tipica dell'OLED, permettendo l'uso in condizioni di luce diverse senza distrazioni.