Marathon presenta il Telaio da Assassinio con un evocativo trailer

Allertato dalla situazione, un terzo nemico si fa avanti per stanare l'Assassino, che però si è nascosto dietro un riparo , sfruttando nuovamente i suoi gadget per nascondersi alla vista del nemico: quando viene notato è ormai troppo tardi.

Marathon è arrivato in Top 10 tra i più venduti su Steam, poco dopo l'avvio dei preacquisti

Il personaggio tuttavia riappare rapidamente e porta i suoi colpi letali : da una parte finisce l'avversario con il coltello, dall'altra utilizza una pistola: movimenti estremamente precisi, che lasciano ben poco spazio a qualsiasi manovra evasiva.

Nel video vediamo un Runner dotato appunto del Telaio da Assassino che compare dal nulla, sfruttando le sue tecnologie di mimetizzazione , per poi lanciarsi nel vuoto e sparire ancora una volta, stavolta in una nuvola di fumo che inevitabilmente confonde un paio di nemici.

Il Telaio da Assassinio di Marathon è stato presentato da Bungie con un nuovo, suggestivo trailer che illustra le peculiarità di questo specifico equipaggiamento, disegnato ovviamente per effettuare eliminazioni silenziose.

Una dotazione molto interessante

Dopo il trailer del Telaio Distruttivo, Marathon ha dunque presentato un altro dei sei equipaggiamenti (a cui si aggiunge la possibilità di entrare in gioco disarmati) che troveremo nel titolo sviluppato da Bungie, in arrivo il 5 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

A questo punto mancano all'appello il telaio Recon, pensato per tracciare i nemici; il Vandal, caratterizzato da una grande rapidità; il Thief, progettato per recuperare una maggior quantità di risorse; il Triage, che funge da classe di supporto; e infine l'alternativa del Rook, ovverosia lanciarsi nella partita privi di equipaggiamento.