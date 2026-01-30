Il Telaio Distruttivo di Marathon è stato mostrato con un trailer

Naturalmente non si tratta di un telaio pensato per la discrezione, la rapidità o l'agilità, e va dunque utilizzato solo da chi desidera utilizzare un approcio diretto e aggressiv o.

Fra tutti i telai, il Destroyer è quello che più rappresenta la forza bruta e infatti può assorbire una grande quantità di danni, trasformando il Runner in una sorta di tank e consentendogli di guidare un eventuale attacco fino a rompere le difese avversarie.

Bungie ha pubblicato un trailer che presenta il Telaio Distruttivo di Marathon , un equipaggiamento che consente ai Runner di affrontare le battaglie a viso aperto grazie alla straordinaria potenza e alla resistenza che offre.

Potente ma lento

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 5 marzo, Marathon includerà diversi telai per i Runner e il Telaio Distruttivo consente di mettere in campo strategie basate sull'attacco, pur dovendo sottostare a inevitabili limiti per quanto concerne la rapidità di movimento.

Come probabilmente saprete, gli altri telai disponibili nello sparatutto Bungie sono l'Assassin, furtivo e dotato di tecnologie di camuffamento per portare attacchi silenziosi; il Recon, ideale per localizzare nemici e tracciare movimenti; il Vandal, veloce ed efficace negli attacchi rapidi e improvvisi.

Ci sono poi il Thief, specializzato nel recupero di risorse e dotato di visori avanzati; il Triage, che si pone come la classica classe di supporto e può curare i propri alleati; e infine il Rook, utilizzabile solo da chi entra a partita in corso per affrontare la sfida in solitaria e senza equipaggiamento.