Il Telaio Distruttivo di Marathon è stato mostrato con un trailer

Bungie ha pubblicato un breve ma spettacolare trailer per presentare il Telaio Distruttivo, uno degli equipaggiamenti disponibili per i personaggi di Marathon.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/01/2026
Il Telaio Distruttivo di Marathon in azione
Bungie ha pubblicato un trailer che presenta il Telaio Distruttivo di Marathon, un equipaggiamento che consente ai Runner di affrontare le battaglie a viso aperto grazie alla straordinaria potenza e alla resistenza che offre.

Il video, davvero ben realizzato e dai risvolti spettacolari, vede appunto un Runner con il Telaio Distruttivo che si lancia contro un nemico, incurante dei colpi che gli vengono sparati addosso, fino a intercettare addirittura un missile con il suo scudo, venendo avvolto dalle fiamme.

Fra tutti i telai, il Destroyer è quello che più rappresenta la forza bruta e infatti può assorbire una grande quantità di danni, trasformando il Runner in una sorta di tank e consentendogli di guidare un eventuale attacco fino a rompere le difese avversarie.

Naturalmente non si tratta di un telaio pensato per la discrezione, la rapidità o l'agilità, e va dunque utilizzato solo da chi desidera utilizzare un approcio diretto e aggressivo.

Potente ma lento

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 5 marzo, Marathon includerà diversi telai per i Runner e il Telaio Distruttivo consente di mettere in campo strategie basate sull'attacco, pur dovendo sottostare a inevitabili limiti per quanto concerne la rapidità di movimento.

Come probabilmente saprete, gli altri telai disponibili nello sparatutto Bungie sono l'Assassin, furtivo e dotato di tecnologie di camuffamento per portare attacchi silenziosi; il Recon, ideale per localizzare nemici e tracciare movimenti; il Vandal, veloce ed efficace negli attacchi rapidi e improvvisi.

Ci sono poi il Thief, specializzato nel recupero di risorse e dotato di visori avanzati; il Triage, che si pone come la classica classe di supporto e può curare i propri alleati; e infine il Rook, utilizzabile solo da chi entra a partita in corso per affrontare la sfida in solitaria e senza equipaggiamento.

