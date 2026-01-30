0

Cairn parte alla grande con 100.000 copie vendute in 24 ore

The Game Bakers ha annunciato i primi dati di vendita di Cairn, che parlano di più di 100.000 copie vendute in 24 ore.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/01/2026
Lo scalatore in azione
Cairn
Cairn
Lo studio di sviluppo The Game Bakers ha annunciato con una certa soddisfazione i primi dati di vendita di Cairn, attualmente il gioco con la media voto più alta del 2026 (87 su Opencritic): "In sole 24 ore, già 100.000 scalatori hanno affrontato le pareti del Kami!" si può leggere nello stringato messaggio, accompagnato dall'immagine della montagna.

Ottimo risultato

Attualmente Cairn è nella top 10 globale di Steam. Al momento di scrivere questa notizia, il gioco si trova in quarta posizione. Seconda se consideriamo soltanto i titoli premium. Si trova subito sotto ad Half Sword, il fenomeno virale del giorno.

L'immagine con l'annuncio
A differenza di Half Sword, però, Cairn ha trovato l'apprezzamento quasi unanime dei giocatori, con ben il 94% di recensioni positive sulle più di 1.200 ricevute finora.

Cairn, la recensione del survival d'arrampicata che è una sfida contro se stessi Cairn, la recensione del survival d’arrampicata che è una sfida contro se stessi

In termini di giocatori contemporanei, il picco massimo è stato di 11.304 (dato rilevato da SteamDB), un numero destinato a crescere durante il fine settimana.

Cairn è un simulatore di scalata dai toni esistenzialisti, realizzato dallo stesso team che in passato ha creato Furi. Potete acquistarlo per 29,99 euro su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

