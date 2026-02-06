Le vendite di Cairn continuano a salire, ma quale sarà la vetta?

Lo studio di sviluppo The Game Bakers ha aggiornato i dati di vendita di Cairn , svelando che ha venduto più di 300.000 copie : "Le capre non avevano mai visto passare così tanta gente! 300.000 nuovi scalatori hanno sul Kami in una settimana!" hanno scritto gli sviluppatori in un aggiornamento pubblicato su Steam. Si tratta di un risultato eccellente, considerando che non stiamo parlando di una produzione faraonica.

Un gioco di qualità

Con il suo 87, attualmente Cairn è il gioco con la media voto più alta del 2026, quantomeno su Opencritic.

L'immagine dell'annuncio delle vendite di Cairn

Cairn è un simulatore di scalata che vuole essere anche un viaggio intimo ed esistenziale. È stato realizzato dallo stesso team che in passato ha creato Furi. Potete acquistarlo per 29,99 euro su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Nella nostra recensione abbiamo scritto che in Cairn "coesistono due filosofie all'opposto", ossia che da una parte c'è "una natura dura, nichilista, che fa capo all'incomunicabilità umana e all'ambizione di capirsi e di capirci." Mentre "dall'altra, a volte, sembra cercare di più: esplorazione talvolta eccessiva, personaggi bizzarri, elementi quasi fantastici. Queste due identità confliggono davanti a un videogioco che, nella sua accezione più pura, funziona una meraviglia come simulatore - anche filosofico - di climbing e molto meno come avventura."