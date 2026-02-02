Cairn su PC e PS5 continua a vendere ad alto ritmo: incuriosirà anche voi?

5

Cairn pare essere un successo, secondo quanto hanno condiviso gli sviluppatori. Il videogioco ha infatti superato le 200.000 copie vendute in soli tre giorni, raddoppiando il risultato delle prime 24 ore.

Arrampicarsi è bello, soprattutto se lo si fa in sicurezza all'interno di un videogioco. Negli anni molteplici giochi si sono focalizzati sull'esplorare luoghi impervi, arrampicandosi per arrivare sempre più in alto. Uno dei più recenti è Cairn, che dopo un ottimo primo giorno di vendite, continua a ottenere ottimi risultati.

Vediamo l'ultimo aggiornamento degli autori, The Game Bakers, riguardo ai dati di vendita di Cairn.

I dati del successo di Cairn

Come indicato dal post qui sotto del team di sviluppo, Cairn può ora vantare ben 200.000 copie vendute in tre giorni. Precisamente gli autori hanno affermato: "Stiamo vivendo una rinascita dell'era d'oro del turismo del Monte Kami? Non potremmo essere più felici di aver accolto 200.000 scalatori sulla montagna nel corso del fine settimana".

Guardando i dati di SteamDB, possiamo notare che nella serata di domenica (orario italiano) ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei, 14.996. Il giorno di pubblicazione si era fermato a poco più di 9.500, ma di giorno in giorno ha ottenuto nuovi record. Ora che il fine settimana è terminato probabilmente la scalata terminerà, ma si tratta di ottimi risultati per un gioco indie, soprattutto considerando che un'opera simile - Jusant di Don't Nod - è stata un fallimento con un picco di utenti di 349.

Notiamo poi che le recensioni degli utenti sono in media "Molto positive", un 93% su oltre 4.000 responsi da chi ha provato questo titolo nei primi giorni. Diteci, voi lo state giocando oppure considerando il successo vi siete incuriositi?

