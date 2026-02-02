Beast of Reincarnation non è un soulslike: può essere difficile, ma solo se lo volete voi

Ciò che è stato svelato è un gioco d'azione che potrebbe ricordare a una prima occhiata i soulslike , ma che secondo gli autori ha diverse differenze rispetto al sottogenere popolarizzato da FromSoftware.

Ora, la compagnia giapponese si sta occupando di un progetto non-Pokémon che non poteva non attirare l'attenzione di tutti: Beast of Reincarnation , che si è mostrato con un po' di gameplay all'Xbox Developer Direct di gennaio 2026.

Game Freak è nota per una saga: Pokémon. In realtà, però, negli anni ha di tanto in tanto proposto altre opere, che sono forse sfuggite all'occhio del largo pubblico (Little Town Hero, Tembo the Badass Elephant, Pocket Card Jockey Ride On!...) ma che hanno dimostrato che il team è sempre interessato a esplorare altre strade.

Cosa ha detto Game Freak su Beast of Reincarnation

Gli autori spiegano infatti che Beast of Reincarnation è pensato per essere accessibile anche per chi non è esperto dei giochi d'azione: in altre parole ci sarà la possibilità di abbassare il livello di difficoltà, qualcosa che nella maggior parte dei soulslike non è presente.

Ovviamente questo non significa che non ci saranno momenti che ci metteranno alla prova in Beast of Reincarnation, ma in ogni caso il focus del gioco non sarà forzare i giocatori a ripetere le battaglie centinaia di volte. Al team piace l'idea che i giocatori provino, falliscano e quindi cambino strategia per ottenere la vittoria, ma non significherà che la difficoltà sarà proibitiva o che sarà impossibile vincere al primo tentativo.

L'uscita di Beast of Reincarnation è prevista per l'estate 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X | S; il gioco sarà disponibile dal lancio su Xbox Game Pass. Ricordiamo infine che il director di Beast of Reincarnation ha spiegato perché è ambientato in Giappone.