La data di uscita di Beast of Reincarnation è stata annunciata con un trailer

Beast of Reincarnation ha finalmente una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer durante lo State of Play: l'atteso action RPG sviluppato da Game Freak sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 4 agosto.

Si tratta di un progetto ambizioso da parte degli autori di Pokémon, che fonde suggestioni della tradizione nipponica con un'estetica fantascientifica, visto che l'avventura è ambientata in un Giappone del 4026, tanto affascinante quanto spietato.

La storia che viene raccontata in Beast of Reincarnation è infatti quella di Emma e Koo: la prima è afflitta da una maledizione che la lega ai vegetali e le permette di trasformare i propri capelli in lieane viventi; Koo è invece una creatura ritenuta malvagia, uno dei mostri a cui Emma è stata incaricata di dare la caccia.

Le abilità dei due personaggi potranno essere combinate per dare vita a meccaniche inedite e interessanti per quanto concerne l'esplorazione degli scenari e i combattimenti, che promettono di essere davvero spettacolari.