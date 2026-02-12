La data di uscita di Beast of Reincarnation è stata annunciata con un trailer

Beast of Reincarnation ha finalmente una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer durante lo State of Play: l'atteso action RPG sviluppato da Game Freak sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 4 agosto.
Si tratta di un progetto ambizioso da parte degli autori di Pokémon, che fonde suggestioni della tradizione nipponica con un'estetica fantascientifica, visto che l'avventura è ambientata in un Giappone del 4026, tanto affascinante quanto spietato.
La storia che viene raccontata in Beast of Reincarnation è infatti quella di Emma e Koo: la prima è afflitta da una maledizione che la lega ai vegetali e le permette di trasformare i propri capelli in lieane viventi; Koo è invece una creatura ritenuta malvagia, uno dei mostri a cui Emma è stata incaricata di dare la caccia.
Le abilità dei due personaggi potranno essere combinate per dare vita a meccaniche inedite e interessanti per quanto concerne l'esplorazione degli scenari e i combattimenti, che promettono di essere davvero spettacolari.
Un altro centro da Game Freak
Annunciato lo scorso giugno, Beast of Reincarnation propone dunque una formula ibrida, in cui Emma combatte in tempo reale utilizzando la spada e Koo interviene tramite comandi strategici in stile RPG a turni.
Attorno ai due protagonisti avremo modo di ammirare un mondo suggestivo, in continua trasformazione a causa della maledizione di Emma, che finisce per influenzare l'ambiente in tempo reale, trasformando pianure in foreste e mutando i territori.