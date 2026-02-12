1

Darwin's Paradox! è stato mostrato da Konami, con un trailer in stile Metal Gear Solid

Allo State of Play abbiamo avuto modo di vedere Darwin's Paradox!, un nuovo gioco di piattaforme, furtività ed enigmi pubblicato da Konami. Eccone il trailer.

12/02/2026
Darwin's Paradox!

Allo State of Play è stato mostrato Darwin's Paradox!, un gioco pubblicato da Konami e sviluppato da ZDR Studio.

La data di uscita è il 2 aprile 2026, ma una demo sarà disponibile da domani, 13 febbraio.

Il trailer di Darwin's Paradox!

Darwin's Paradox! ci mette nei panni di un polpo molto intelligente (già lo sono quelli reali, va detto) che viene intrappolato in un enorme e misterioso complesso industriale. Dovremo usare le nostre capacità animalesche, come il mimestimo e il nuoto per superare varie sezioni in furtività, evitando nemici e pericoli ambientali.

Secondo gli autori, ci sarà un mix di sfide platform e di enigmi. La storia sarà un mix di "umorismo, emozioni e suspense".

Diteci, cosa ne pensate di Darwin's Paradox!

