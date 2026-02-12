Darwin's Paradox! è stato mostrato da Konami, con un trailer in stile Metal Gear Solid

La data di uscita è il 2 aprile 2026 , ma una demo sarà disponibile da domani, 13 febbraio.

Allo State of Play è stato mostrato Darwin's Paradox! , un gioco pubblicato da Konami e sviluppato da ZDR Studio.

Il trailer di Darwin's Paradox!

Darwin's Paradox! ci mette nei panni di un polpo molto intelligente (già lo sono quelli reali, va detto) che viene intrappolato in un enorme e misterioso complesso industriale. Dovremo usare le nostre capacità animalesche, come il mimestimo e il nuoto per superare varie sezioni in furtività, evitando nemici e pericoli ambientali.

Secondo gli autori, ci sarà un mix di sfide platform e di enigmi. La storia sarà un mix di "umorismo, emozioni e suspense".

