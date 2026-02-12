Dead or Alive 7 annunciato con un teaser, insieme a un trailer di Dead or Alive 6: Last Round

Koei Tecmo ha approfittato dello State of Play di questa sera per due annunci di notevole spessore, entrambi riguardanti la sua serie di picchiaduro, con la presentazione di Dead or Alive 6: Last Round e l'annuncio del nuovo capitolo della serie con un teaser, ancora senza nome ma che possiamo identificare come Dead or Alive 7.
Dead or Alive 6: Last Round è una sorta di versione definitiva del sesto capitolo della serie, uscito ben sette anni fa e caratterizzato da una grande quantità di contenuti che dovrebbero raccogliere tutti i più importanti elementi usciti post-lancio.
La data di uscita annunciata per Dead or Alive 6: Last Round è il 25 giugno 2026, al momento previsto per PS5, ma è probabile che ci siano altre piattaforme ancora non rivelate.
La serie è più Alive che Dead
Come spiegato dagli sviluppatori, Dead or Alive 6: Last Round presenta 29 personaggi giocabili (24 della versione originale e 5 combattenti DLC aggiuntivi), con personaggi come Kasumi, Marie Rose e altri che ricevono un totale di 5 costumi.
Il gioco è stato anche ottimizzato e aggiornato per funzionare sull'hardware più recente, ed è stata inclusa anche una nuova modalità foto per consentire ai fan di catturare ogni angolazione dei loro combattenti preferiti in azione.
Contemporaneamente a Last Round è prevista anche una versione gratuita free-to-play, che consente di lanciarsi immediatamente nella battaglia, utilizzando quattro personaggi popolari: Kasumi, NiCO, Marie Rose e Honoka.
Allo stesso tempo, il producer Yosuke Hayashi ha anche introdotto quello che sarà il nuovo capitolo della serie, che possiamo identificare al momento come Dead or Alive 7 ma che potrebbe assumere anche un'altra denominazione.
È un progetto di nuova generazione di cui non si sa ancora nulla, ma che intanto si è annunciato con un primo teaser visibile qui sopra.